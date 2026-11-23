Руси Желев с 14 точки за победа в "българското" дерби с Владимир Гърков и Борис Начев

Българският волейболист Руси Желев изигра силен мач и помогна на своя Конад (Реджо Емилия) да постигне категорична домакинска победа над Джоя дел Коле с 3:0 (25:17, 25:14, 25:23) в двубой от 6-ия кръг на италианската Серия А2 при мъжете.

В срещата участваха още двама български волейболисти — Владимир Гърков и Борис Начев, които започнаха като титуляри за гостите.

Руси Желев се отличи с 14 точки (1 блок, 2 аса, 61% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане, +9).

Българският посрещач реализира 11 точки от атака при 18 опита и стана най-резултатен за победителите.

За Джоя дел Коле Владимир Гърков завърши с 11 точки (2 блока, 1 ас, 38% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане, +2).

Другият българин в състава на гостите — Борис Начев, добави 3 точки (2 блока и 33% ефективност в атака).

Най-резултатен за Реджо Емилия след Желев бе Рикардо Миан с 13 точки (1 блок и 60% ефективност в атака), а Мартин Шевалие добави 10.

За Джоя дел Коле Владимир Гърков бе най-резултатен с 11 точки, следван от Джулио Саби с 9.

Домакините от Реджо Емилия започнаха убедително и спечелиха първия гейм с 25:17.

Във втората част Конад демонстрира още по-голямо превъзходство и се наложи с 25:14.

Най-оспорван бе третият гейм, в който Джоя дел Коле оказа сериозна съпротива, но домакините успяха да затворят срещата след 25:23.

Реджо Емилия имаше предимство в атака — 50% ефективност срещу 35% за гостите, както и на начален удар — 7 аса срещу 2.

КОНАД РЕДЖО ЕМИЛИЯ – ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ 3:0 (25:17, 25:14, 25:23)

РЕДЖО ЕМИЛИЯ: Николас Сигинолфи 4, Филипо Сантамброджо 4, Мартин Шевалие 10, Рикардо Миан 13, РУСИ ЖЕЛЕВ 14, Мартинс Арасомван 4 – Андреа Марини-либеро (Алесандро Сторки 1, Матео Сторки, Рикардо Мацон, Алесандро Албергини, Матео Фонтанези, Мартино Бигози, Алесандро Дзека – либеро)

Старши треньор: ТОМАЗО ДЗАНИ

ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ: Владимир ГЪРКОВ 11, БОРИС НАЧЕВ 3, Феличе Сете 6, Кристиан Фрумузелу 5, Джулио Саби 9, Матео Педрон – Матия Рафа-либеро (Джузепе Лонго, Марко Мароне 1, Стефано Фери 1, Салваторе Каниля, Сандро Персолиа, Джанлука Фар, Джузепе Лонго)

Старши треньор: ТОМАЗО ДЗАНИ.

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