Самуил Вълчинов с 15 точки за драматичен обрат на Фойникас

Българският волейболист Самуил Вълчинов изигра силен мач и помогна на своя Фойникас (Сирос) да постигне драматична победа като гост на Арис (Солун) с 3:2 (28:30, 22:25, 25:16, 27:25, 15:5) в двубой от гръцката Волей лига.

Гостите изоставаха с 0:2 гейма, но успяха да направят пълен обрат и да стигнат до успеха след категорично 15:5 в тайбрека.

Самуил Вълчинов завърши с 15 точки (2 блока, 42% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане, +9).

Българският посрещач реализира 13 точки от атака при 31 опита и бе втори по резултатност за Фойникас.

Другият българин в състава на победителите — Любослав Телкийски, също започна като титуляр и се отличи с 4 точки (2 блока и 2 аса, +3).

За домакините от Арис българският волейболист Красимир Ангелов се появи като резерва и завърши с 1 точка от атака.

Най-резултатен за Фойникас и в целия мач стана италианският диагонал Габриеле Нели с впечатляващите 35 точки (2 блока, 3 аса и 52% ефективност в атака, +19) и бе избран за MVP.

Христос Салтаферидис добави 10 точки, а Спирос Чакас завърши с 9.

За Арис най-резултатен бе френският диагонал Жулиен Винкелмюлер с 22 точки. Хараламбос Паксимадакис и Йоргос Пентидис добавиха по 14, а Майкон Морейра завърши с 13 точки.

Домакините започнаха по-добре и измъкнаха изключително оспорвания първи гейм с 30:28. Арис спечели и втората част с 25:22 и изглеждаше близо до победата.

Финикас обаче намери сили да се върне в двубоя. Гостите спечелиха третия гейм убедително с 25:16, а в четвъртата част показаха характер и надделяха с 27:25.

В решителния тайбрек съотборниците на Самуил Вълчинов и Любослав Телкийски доминираха напълно и затвориха срещата след 15:5.

Фойникас имаше сериозно предимство на начален удар с 8 аса срещу 3 за Арис, докато домакините записаха 20 точки от блокада срещу 19 за победителите.

АРИС (СОЛУН) – ФОЙНИКАС (СИРОС) 2:3 (30:28, 25:22, 16:25, 25:27, 5:15)

АРИС: Жулиен Винкелмюлер 22, Ираклис Дервас 9, Хараламбос Паксимадакис 14, Йоргос Пентидис 14, Майкон Морейра 13, Лео Майер 6 – Антонис Буракис-либеро (КРАСИМИР АНГЕЛОВ 1, Наполеон Франгулидис 1, Рафаил-Георгиос Семерцидис, Христос Гоцидис)

Старши треньор: ЯНИС МЕЛКАС

ФОЙНИКАС: Габриеле Нели 35, САМУИЛ ВЪЛЧИНОВ 15, ЛЮБОСЛАВ ТЕЛКИЙСКИ 4, Никодемус Майер 6, Мийка Хаапаниеми 8, Спирос Чакас 9 – Сотирис Синадинос-либеро (Христос Салтаферидис 10, Теофанис Русопулос 2, Василис Конидис 1, Александрос Индрисларис 1, Михалис Каялис 3, Франгискос Ригуцос, Мартин Алиай – либеро)

Старши треньор: АКИС ХАДЗИАНТОНИУ.

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