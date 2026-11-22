Бленджини и Веро Волей загубиха дербито на непобедените, Егону подобри исторически рекорд

Воденият от селекционера на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини Веро Волей (Милано) допусна първа загуба от началото на сезона в италианската Серия А1 при жените. Тимът отстъпи на шампиона Конеляно с 1:3 (21:25, 25:14, 23:25, 26:28) в голямото дерби от десетия кръг на първенството. Двата отбора влязоха в сблъсъка с по девет поредни победи, но Конеляно успя да запази перфектния си актив и излезе еднолично начело в класирането.

Въпреки поражението срещата се превърна в историческа за звездата на Милано Паола Егону. Италианската националка подобри рекорда за най-много реализирани точки в историята на женската Серия А1, след като премина границата от 6088 точки, поставена от Кармен Турля. Постижението беше посрещнато с бурни аплодисменти от близо 13 000 зрители в „Унипол Форум“.

Конеляно започна по-добре двубоя и спечели първата част с 25:21. Във втория гейм обаче волейболистките на Бленджини показаха съвсем различно лице. Милано подобри представянето си в атака и на блокада, като успя да наложи сериозно превъзходство над съперника. Домакините не оставиха шансове на шампионките и изравниха резултата след категоричното 25:14.

Третата част предложи далеч по-оспорвана битка. Двата отбора водиха равностойна игра, а развръзката дойде в заключителните разигравания. Конеляно показа по-голяма стабилност в решаващите моменти и измъкна гейма с 25:23, с което отново поведе в резултата.

Четвъртият гейм се превърна в най-драматичния в срещата. Милано и Конеляно водиха оспорвана битка до самия край, като нито един от двата отбора не успя да наложи категорично превъзходство. В крайна сметка шампионките надделяха с 28:26 и сложиха точка на двубоя.

Най-резултатна за Веро Волей беше Паола Егону с 33 точки (30 успешни атаки, 1 блокада и 2 аса). Халия Лание добави 17 точки, Хена Куртагич завърши с 12, а Ребека Пива реализира 10. За победителките над всички беше Изабел Хаак с 29 точки (28 успешни атаки и 1 ас), следвана от Габриела Гимараеш с 16 и Чжу Тин с 12.

След десетия кръг Конеляно оглави класирането с 30 точки, докато Милано остана на второто място с 27.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО) – КОНЕЛЯНО 1:3 (21:25, 25:14, 23:25, 26:28)

ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО): Паола Егону 33 т., Анна Данези 3 т., Ребека Пива 10 т., Калия Лание 17 т., Хена Куртагич 12 т., Франческа Бозио 2 т. – Елеонора Ферсино-либеро 0 т. (Валерия Васкес Гомес 0 т., Джулия Дженари 0 т., Алондра Денис Тапия Крус 1 т., Аида Даутова 0 т., Бенедета Мария Сартори 0 т., Йошино Сато 0 т., Вирджиния Паола Ди Наполи-либеро 0 т.)

Старши треньор: Джанлоренцо Бленджини

КОНЕЛЯНО: Габриела Гимараеш 16 т., Йоана Волош 2 т., Рафаела Фоли 10 т., Изабел Хаак 29 т., Линда Манфредини 5 т., Чжу Тин 12 т. – Моника Де Дженаро-либеро 0 т. (Анастасия Чекулаев 0 т., Мерит Адигве 1 т., Елена Аричи 0 т., Ди Яо 0 т., Анна Пьовезан 0 т., Фатумата Сила 2 т.)

Старши треньор: Даниеле Сантарели

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google