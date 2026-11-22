Воденият от селекционера на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини Веро Волей (Милано) допусна първа загуба от началото на сезона в италианската Серия А1 при жените. Тимът отстъпи на шампиона Конеляно с 1:3 (21:25, 25:14, 23:25, 26:28) в голямото дерби от десетия кръг на първенството. Двата отбора влязоха в сблъсъка с по девет поредни победи, но Конеляно успя да запази перфектния си актив и излезе еднолично начело в класирането.
Въпреки поражението срещата се превърна в историческа за звездата на Милано Паола Егону. Италианската националка подобри рекорда за най-много реализирани точки в историята на женската Серия А1, след като премина границата от 6088 точки, поставена от Кармен Турля. Постижението беше посрещнато с бурни аплодисменти от близо 13 000 зрители в „Унипол Форум“.
Конеляно започна по-добре двубоя и спечели първата част с 25:21. Във втория гейм обаче волейболистките на Бленджини показаха съвсем различно лице. Милано подобри представянето си в атака и на блокада, като успя да наложи сериозно превъзходство над съперника. Домакините не оставиха шансове на шампионките и изравниха резултата след категоричното 25:14.
Третата част предложи далеч по-оспорвана битка. Двата отбора водиха равностойна игра, а развръзката дойде в заключителните разигравания. Конеляно показа по-голяма стабилност в решаващите моменти и измъкна гейма с 25:23, с което отново поведе в резултата.
Четвъртият гейм се превърна в най-драматичния в срещата. Милано и Конеляно водиха оспорвана битка до самия край, като нито един от двата отбора не успя да наложи категорично превъзходство. В крайна сметка шампионките надделяха с 28:26 и сложиха точка на двубоя.
Най-резултатна за Веро Волей беше Паола Егону с 33 точки (30 успешни атаки, 1 блокада и 2 аса). Халия Лание добави 17 точки, Хена Куртагич завърши с 12, а Ребека Пива реализира 10. За победителките над всички беше Изабел Хаак с 29 точки (28 успешни атаки и 1 ас), следвана от Габриела Гимараеш с 16 и Чжу Тин с 12.
След десетия кръг Конеляно оглави класирането с 30 точки, докато Милано остана на второто място с 27.
ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО) – КОНЕЛЯНО 1:3 (21:25, 25:14, 23:25, 26:28)
ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО): Паола Егону 33 т., Анна Данези 3 т., Ребека Пива 10 т., Калия Лание 17 т., Хена Куртагич 12 т., Франческа Бозио 2 т. – Елеонора Ферсино-либеро 0 т. (Валерия Васкес Гомес 0 т., Джулия Дженари 0 т., Алондра Денис Тапия Крус 1 т., Аида Даутова 0 т., Бенедета Мария Сартори 0 т., Йошино Сато 0 т., Вирджиния Паола Ди Наполи-либеро 0 т.)
Старши треньор: Джанлоренцо Бленджини
КОНЕЛЯНО: Габриела Гимараеш 16 т., Йоана Волош 2 т., Рафаела Фоли 10 т., Изабел Хаак 29 т., Линда Манфредини 5 т., Чжу Тин 12 т. – Моника Де Дженаро-либеро 0 т. (Анастасия Чекулаев 0 т., Мерит Адигве 1 т., Елена Аричи 0 т., Ди Яо 0 т., Анна Пьовезан 0 т., Фатумата Сила 2 т.)
Старши треньор: Даниеле СантарелиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google