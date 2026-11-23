Бивш треньор на ЦСКА поема Уотфорд

Бившият наставник на ЦСКА (София) Едуард Йорданеску е пред завръщане в клубния футбол и ще поеме английския Уотфорд, съобщава "Би Би Си". Румънският специалист ще стане шестият различен наставник на „стършелите“ в рамките на едва 18 месеца.

Рокадата идва след тежкото поражение с 0:4 от Шефилд Юнайтед през уикенда, което сложи край на престоя на Алесио Дионизи след само 18 срещи начело. Очаква се 48-годишният Йорданеску да пристигне на Острова във вторник, за да парафира официално договора си. Той ще пристигне с трима помощници от своя екип и се стреми да води тима още в сряда при домакинството срещу Блекбърн Роувърс от първенството на Чемпиъншип.

Йорданеску води националния тим на Румъния по време на Евро 2024, където селекцията спечели първото място в групата си в конкуренцията на Белгия, след като всички състави събраха по 4 точки. На осминафиналите обаче северните ни съседи отстъпиха с 0:3 пред Нидерландия. За последно специалистът бе начело на полския гранд Легия (Варшава), с когото се раздели през октомври 2025 година. Той е син на легендарния треньор Ангел Йорданеску, ръководил представителния тим на страната си в три различни периода на общо две световни и две европейски първенства.

Английският клуб ще бъде деветият различен отбор в 15-годишния треньорски път на Йорданеску. В биографията му личи и кратък престой начело на българския ЦСКА (София) през есента на 2016 година, както и периоди в румънските грандове Стяуа (Букурещ) и Клуж.

Раздялата с 46-годишния Дионизи означава, че Уотфорд се разделя с 12-ия си постоянен мениджър от края на кампанията през сезон 2020/21 насам. Това ще бъде 25-ата треньорска смяна, откакто фамилия Поцо придоби контрола върху клуба през 2012 година. В цялата си 145-годишна история английският клуб е имал общо 57 постоянни мениджъри.

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