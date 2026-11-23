Илия Топурия разкри, че брат му е получил тежка контузия на UFC Катар

Изминалата 2026 година се оказа изключително трудна за братята Топурия, но двамата бойци са твърдо решени да се завърнат на върха през следващия сезон.

Неприятностите започнаха още в началото на годината, когато Илия Топурия бе принуден да отложи изявите си заради семейни проблеми. „Ел Матадор“ най-накрая стъпи в октагона през лятото на събитието UFC Белия дом, но там допусна първата си професионална загуба. Той претърпя тежко поражение от Джъстин Гейджи, губейки шампионския пояс в лека категория и рискувайки сериозно зрението си. Разочарованията за семейството продължиха и в събота, когато Александре Топурия също инкасира първо поражение в UFC след равностоен двубой и съдийско решение в полза на Сантяго Луна на турнира UFC Катар.

Първо поражение и за Александре Топурия в UFC

В неделя Илия Топурия публикува подробно изявление относно трудните моменти за двамата, в което съобщи за тежка травма на брат си и обеща зрелищно завръщане през 2027 година.

„Както винаги съм казвал, славата и болката вървят ръка за ръка. Още в първите минути на срещата брат ми извади лявото си рамо, което напълно промени развоя на мача. Мнозина се питаха защо не пласира комбинации, не търси събаряния и не държи гарда си вдигнат. Истината е, че не успяхме да видим истинския Александре. Въпреки че се би с извадено рамо и трябваше да забрави тактическия план, той стигна до разделено решение. Това само по себе си показва огромното му сърце. Изпитвам пълен респект към неговия съперник, но не мога да не се чудя какво щеше да се случи, ако брат ми беше напълно здрав.“

Топурия за загубата от Гейджи и следващата цел пред него

„Прекарах години в този спорт и разбрах едно: хората ще те критикуват независимо дали печелиш, или губиш. По принцип това не ме интересува, но щом се отнася до брат ми, няма да мълча. Към тези, които ликуват при чуждите поражения – погледнете собствения си нещастен живот. Вашата завист и омраза говорят много повече за вас самите, отколкото за нас. Години наред мнозина се опитваха да се възползват от нас и вместо благодарност избраха лъжите и подлите приказки зад гърба ни. Тази година научи и двама ни, че дори най-подготвените войни могат да паднат. Загубата не определя човека – определя го начинът, по който се изправя след нея. Ние винаги ще се изправяме. През 2027 година идваме за всичко.“

Малко след думите на Илия, самият Александре също коментира изхода от срещата и потвърди информацията за получената контузия.

„Благодаря на Бог за всичко – както в победите, така и в загубите. Има неща извън нашия контрол, които е невъзможно да поправиш в момента. Точно това ми се случи снощи. Още в първата минута рамото ми се извади и лявата ми ръка бе напълно неизползваема до края на двубоя. Не казвам това, за да омаловажа постигнатото от опонента или за да се оправдавам. Искам просто да бъда честен за реалната ситуация, тъй като хората, които ме подкрепят, заслужават да знаят истината. Не съжалявам за нищо и няма за какво да се упреквам. Дадох абсолютно всичко от себе си. Всяко нещо се случва с причина и това е само началото.“

Илия Топурия наскоро обяви, че вече е подновил тренировъчния си процес, като очакванията са да се завърне в клетката в началото на 2027 година.

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