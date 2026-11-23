Джудистите на Хаджи Димитър първи в комплексното класиране на "Сливенски камъни къп"

Джудистите на Хаджи Димитър станаха първи в комплексното класиране на открития турнир "Сините камъни къп" в Сливен.

Тимът завоюва 15 златни отличия, 10 сребърни и 22 бронзови. Втори се нареди съставът на домакините от Биоком с 13 титли, 17 сребърни и 20 бронзови медала. На трето място е Нюгиза (Eгипет) с актив от 4-2-6.

Надпреварата беше за пет възрастови групи. В неделя бяха определени призьорите при 12-годишните. Първи е съставът на ЦСКА, както и при 15-годишните, където триумфира отборът на Хаджи Димитър.

Във второто издание на състезанието участие взеха 412 джудисти от 31 клуба от Азербайджан, Египет, Република Северна Македония, Турция и България, съобщават от българската федерация.

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