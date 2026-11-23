Баколе е новият съперник на Уайлдър за битката в Кардиф

Мартин Баколе бе официално утвърден за опонент на Дионтей Уайлдър в дългоочакваната боксова вечер на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, чиято кулминация е сблъсъкът между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Уайлдър, който дълго време държеше световната титла в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC), първоначално трябваше да премери сили с двукратния шампион в полутежка категория Джей Опетая в основния подгряващ мач на вечерта. Травма в ръката на новозеландеца обаче доведе до оттеглянето му от битката.

Организаторите бяха принудени да търсят спешен заместник по-малко от четири седмици преди мащабното събитие. Боксьори като Джарел Милър и Дерек Чисора обявиха, че с тях са водени разговори за включване в последния момент, но организаторите от SELA и излъчващата платформа "Netflix" предпочетоха боец, който вече фигурираше в списъка с участници.

Конгоанският представител Баколе, който живее и тренира в Шотландия, първоначално имаше насрочен двубой срещу нигериеца Соломон Адебайо. Сега той се възползва от възможността за далеч по-значим сблъсък срещу Уайлдър.

Баколе, чийто професионален баланс включва 21 победи, 2 поражения и 1 равенство (16 с нокаут), не се е боксирал от февруари 2022 година. Тогава той се съгласи да се изправи срещу Джоузеф Паркър в Рияд, Саудитска Арабия, само с няколко дни предизвестие. Конгоанецът пристигна едва 48 часа преди срещата в слаба физическа кондиция и бе отказан още във втория рунд.

След това състезателят прекара продължителен период извън ринга поради спорове с промоутърската компания „Боксър“, макар преди това да бе сочен за един от най-избягваните състезатели в тежка категория. Той направи сериозна заявка на световната сцена с нокаут в петия рунд срещу американската надежда Джаред Андерсън през август 2024 година, но оттогава не е успял да повтори подобно ниво на представяне.

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