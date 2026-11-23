Тайсън Фюри разкри, че е бил диагностициран с шизофрения през 2015 година

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри разкри, че е бил диагностициран с шизофрения кратко след спечелването на титлата срещу Владимир Кличко през 2015 година, съобщава BBC.

38-годишният британец заяви, че е чувал гласове, които са заплашвали него и семейството му. В документален филм, който ще излезе по "Нетфликс" в петък, Фюри и съпругата му Парис описаха как е получил диагнозата си, след като е хоспитализиран с предполагаем сърдечен удар през юни 2016 година.

"Думите не могат да опишат тъмнината, в която се намирах. Беше сякаш истинска версия на бездните на ада. Мислех си, че ще се озова в заключена стая с меки стени, а това ме изплаши толкова много. Тревожността ме съсипваше. Просто не можех да я превъзмогна и тогава отидох и се срещнах с психиатър в Лондон. Тя ми зададе безброй въпроси и аз отговорих на всички критерии. Депресия, тревожност, биполярно разстройство", обясни Тайсън Фюри.

Тогава лекарите стигат до заключението, че боксьорът е претърпял пристъп на тревожност. Той си спомня как слуша радио и моли съпругата си да го изведе извън болницата, защото "Илюминатите" го търсят. В периода след победата срещу Кличко, Фюри напълня значително и изпитваше проблеми със зависимост от наркотици и алкохол.

"Беше толкова зле, че чувах гласове в главата си. Не можех да седна и да проведа разговор, защото чувах неща в ума си. Не знаех към кого да се обърна и никой не знаеше какво да направи. Наистина имах нужда от помощ, трябваше да постъпя в рехабилитационен център или нещо подобно. Години наред не можех да се отърва от това. Исках да бъда нормален отново", каза носителят на няколко титли от тежка категория.

След изписването от болницата той е получил официална диагноза - шизофрения и биполярно разстройство. Най-честите симптоми на шизофрения са халюцинации, объркани мисли и несвързана реч, докато биполярното разстройство включва внезапни промени в настроението.

Според Тайсън Фюри, повратният момент е дошъл през 2017 година, когато е стигнал до заключението, че може да се пребори и година по-късно поднови боксовата си кариера, а през 2020-а стигна до нова световна титла след успех срещу американеца Дионтей Уайлдър.

Към момента британецът се готви за дългоочаквания сблъсък срещу сънародника си Антъни Джошуа на 11 декември в Кардиф (Уелс).

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