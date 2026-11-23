Умар Нурмагомедов с първи коментар след излизането от ареста

Боецът Умар Нурмагомедов направи първото си публично изявление след освобождаването си от ареста в Абу Даби, като подчерта, че възнамерява да се концентрира изцяло върху бъдещето си.

По-рано този месец братът на Умар – Усман Нурмагомедов, заедно с група приятели, нападна състезателя Мераб Двалишвили преди събитието на RAF в Абу Даби. Сбиването доведе до незабавен арест на участниците, като Усман, Умар и техните придружители бяха осъдени на шест месеца лишаване от свобода и солидни финансови санкции. Миналата седмица обаче съдът в Абу Даби редуцира наложените наказания, което позволи на всички замесени да излязат на свобода.

Усман Нурмагомедов с остри послания след освобождаването си от ареста в Абу Даби

След като в петък Усман публикува лаконично съобщение, в неделя Умар също се обърна към последователите си в социалната мрежа Инстаграм:

„Всеки човек се сблъсква с трудности по пътя си. Това, което ни определя, е единствено как се справяме с тях.“

Случилото се допълва една изключително тежка година за Умар Нурмагомедов. Освен скандала и ареста около инцидента с Двалишвили, през август той инкасира и първата си загуба с нокаут в професионалната кариера, след като бе победен от Сонг Ядонг по време на събитието на UFC в Шанхай.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google