Зверев: Играх без най-голямото си оръжие, срещу Алкарас трябва да си на 110 процента

Александър Зверев разкри, че сериозни болки в глезена са му попречили да използва пълноценно най-силното си оръжие – сервиса, при загубата от Карлос Алкарас в спора за трофея на Финалите на АТР в Торино. Германецът отстъпи с 2:6, 6:7(7), но въпреки поражението изрази удовлетворение от представянето си през сезона и отправи изключително ласкави думи към своя съперник.

„За съжаление, днес изпитвах доста силни болки в глезена. Това се отразява много на сервиса ми, защото трябва да променям движението си. Не мога да направя обичайната голяма крачка назад. Истината е, че днес сервирах значително по-слабо“, призна германецът.

„Гордея се с начина, по който играх и се борих. На практика бях без основното си оръжие, но въпреки това успях да направя мача много оспорван“, заяви Зверев.

Алкарас подчини Зверев и спечели за първи път трофея от Финалите на АTP

„Можех да спечеля втория сет. Но срещу Алкарас не е достатъчно да бъдеш на 100 процента. Трябва да си на 110 процента и да играеш перфектно. Днес не успях да го направя“, коментира той.

„Загубих много оспорвани геймове. Всички геймове, в които се стигаше до равенство 40:40, отиваха при него. Имах чувството, че все още мога да обърна мача, и бях близо до това във втория сет", призна водачът в световната ранглиста.

„Разбира се, че исках да спечеля. Исках да стана шампион тук за трети път. Но ако някой ми беше предложил в началото на годината точно този сезон, дори със загуба във финала в Торино, щях веднага да се съглася“, призна той.

Щастливият Алкарас: През цялата година се стремях към този трофей

По време на церемонията по награждаването германецът отправи специални поздравления към Алкарас, който спечели турнира за първи път.

„Тази година завърши кариерния Голям шлем, а сега добави и първата си титла от Финалите на АТР. Невероятно! Ти вече си абсолютна легенда на нашия спорт, а си само на 23 години. Ако решиш да се откажеш още утре, няма проблем. Можеш просто да си почиваш!", показа чувство за хумор Зверев.

След финала в Торино той потвърди, че не смята участието си за Германия в предстоящата финална фаза на Купа „Дейвис“ за застрашено. Зверев обаче призна, че се нуждае от няколко дни почивка и лечение, за да възстанови глезена си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages