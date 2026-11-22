Лориан пропусна да обърне Рен

Съставите на Лориан и Рен завършиха при равенство 1:1 в среща от 11-ия кръг на френското футболно първенство.

Гостите откриха резултата в средата на първото полувреме с попадение на Булай Диа. Радостта на тима обаче бе помрачена малко след това, когато ключовият им състезател Валентен Ронжие получи контузия. Точно преди почивката домакините успяха да възстановят равенството, като Монасар Талби се разписа в последната минута на полувремето.

В началото на втората част Лориан пропиля отличен шанс за пълен обрат, след като в 52-рата минута Ноа Кадиу пропусна дузпа. В самия край на срещата, по време на добавеното време, Рен остана с десет души на терена заради директен червен картон на Адриен Томасон.

След този резултат Рен заема деветото място във временното класиране със 17 точки, докато Лориан се намира непосредствено зад него на десета позиция с актив от 16 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google