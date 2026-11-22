Вердер разби Хамбургер

Вердер Бремен спечели убедително северното дерби срещу Хамбургер с 4:0, след като отбеляза и четирите си гола след почивката. Двубоят от 10-ия кръг на Бундеслигата беше равностоен през първото полувреме, но домакините намериха път към успеха с попадения на капитана Марко Фридъл (55'), Джъстин Нжинма (66', 70') и Никлас Фюлкруг (90+2').

Преди почивката Вердер разчиташе предимно на контраатаки и имаше няколко добри възможности. Най-чистата от тях се откри пред Фюлкруг в 44-ата минута, когато нападателят получи топката на отлична позиция, но стреля над вратата. Хамбургер също имаше своите периоди на натиск, но трудно стигаше до опасни положения. След паузата домакините постепенно наложиха волята си, а Фридъл откри резултата с мощен удар от границата на наказателното поле след разбъркване при корнер.

Само 11 минути по-късно Нжинма удвои преднината на Вердер с прецизен удар в далечния ъгъл, а четири минути след това отново той се разписа с шут от около 20 метра, който рикошира в противников футболист. Хамбургер опита да реагира, но не успя да се върне в мача. Фюлкруг оформи крайния резултат в добавеното време с впечатляващ далечен удар, изпратил топката неспасяемо в горния ъгъл. Вердер затвърди шестото си място с успеха, докато Хамбургер остана с 12 точки след десет кръга.

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Снимки: Gettyimages