Елица Атанасийевич с 15 точки за 7 от 7 на Паниониос в Гърция! Борислава Съйкова с 8 точки

Бившият капитан на женският национален отбор на България Елица Атанасийевич и нейният Паниониос Бетсон записаха 7-а поредна победа от началото на сезона в гръцката Волей лига. Атанасийевич и съотборничките й се наложиха като домакини на вицешампиона ЗАОН (Кифисия), където играят Борислава Съйкова и Десислава Николова, с 3:1 (25:14, 21:25, 25:19, 33:31) в мач от 7-ия кръг, игран тази вечер пред около 600 зрители в зала "Андреас Варикас" в Неа Смирни.

Така Паниониос остава на второ място във временното класиране със 20 точки след 7 победи от 7 мача, с колкото е и шампионът и лидер в подреждането Панатинайкос, но с 21 точки. Съйкова, Николова и ЗАОН са 6-и с 4 победи, 3 загуби и 12 точки в актива си. В следващия 8-и кръг Атанасийевич и компания са гости именно на Панатинайкос в неделя (29 ноември) от 17,00 часа българско време. Сещата на ЗАОН срещу Олимпиакос (Пирея) пък е отложена за 9-и декември.

Любов и волейбол - Елица и Александър Атанасийевич

Елица Атанасийевич изигра отличен мач и се отличи с 15 точки (3 блока, 43% ефективност в атака и 75% позитивно посрещане - +11) за победата.

Най-полезна за Панйониос стана Милица Кубура с 21 точки (1 блок и 40% ефективност в атака - +11), Анти Василантонаки добави още 18 точки (3 блока, 1 ас, 38% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +9) за успеха.

От друга страна Борислава Съйкова започна като титулярка за ЗАОН, но бе сменена в третия гейм. Българката завърши с 8 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака - +5). Десислава Николова пък влизаше за кратко като резерва в три от частите, като се отчете с една единствена точка от атака.

Най-резултатна за гостенките бе Елпида Тикманду с 20 точки (1 ас, 45% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +12), Рика Маасе и Елен Русо приключиха с 14 и 13 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

ПАНИОНИОС БЕТСОН – ЗАОН 3:1 (25:14, 21:25, 25:19, 33:31)

ПАНИОНИОС: Милица Кубура 21, Анти Василантонаки 18, ЕЛИЦА АТАНАСИЙЕВИЧ 15, Катерина Захаю 14, Изабела Ди Юлио 1, Йоана Карелия 2 – Маргарита Хана-либеро (Хелена Гроцер 2, Джорджия Ламбруси, Мартина Ксантопулу–либеро)

Старши треньор: ЮНУС ЙОДЖАЛ

ЗАОН: Рика Маасе 14, Елен Русо 13, Елпида Тикманду 20, Екатерина Вълкова 3, Мария Номику 1, БОРИСЛАВА СЪЙКОВА 8 – Евангелия Тулгариду-либеро (Катерина Гиота 2, ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА 1, Ариадни Катариу 1, Фероники Зиога, Евелина Фляку, Хара Спиропулу–либеро)

Старши треньор: ЯНИС КАЛМАЗИДИС.

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