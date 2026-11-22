Стоян Димитров: Металург можеше да ни създаде проблеми, но не го позволихме

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) продължава да е непобеден в WINBET Супер Волей, след като надигра новака Металург (Перник) с 3:0 гейма в 6-ия кръг на елита на първенството.

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Отличеният за Играч на мача Стоян Димитров говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че съперникът е можел да създаде проблеми, но със съотборниците му не са позволили това да се случи.

"Подходихме сериозно от началото на мача. Металург са млад отбор с качествени състезатели, които могат да създадат проблеми! Играхме правилно. Имахме добър сервис и се справихме на блок. Със сигурност срещата можеше да тръгне в друга посока. Както казах, отборът на Металург може да затрудни съперника. Ние обаче не им позволихме да го направят."

"Радвам се за отличието и съм благодарен искрено. Радвам се, че всички играхме добре и реално всеки заслужаваше да го получи."

"Дунав е доста добре структуриран отбор. Играе много силно в своята зала. Ще ни бъде трудно и трябва да дадем 100 % от себе си", завърши Димитров.

Снимка: НВЛ/Startphoto.bg

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