Калина Венева с 8 точки срещу Скандичи в Италия

Българската волейболистка Калина Венева се представи на добро ниво, но нейният Банка Валсабина Милениум Бреша отстъпи като гост на Савино Дел Бене Скандичи с 0:3 (18:25, 19:25, 19:25) в двубой от 10-ия кръг на италианската Серия А1 при жените.

Срещата се игра пред 1665 зрители в зала „Пала БигМат“ във Флоренция.

Калина Венева завърши с 8 точки (36% ефективност при завършващите атаки и 65% позитивно посрещане, +2). Българската посрещачка реализира всичките си точки от атака.

Венева започна като резерва, появи се още в първия гейм и остана сред титулярките във втората и третата част.

Домакините от Скандичи демонстрираха превъзходството си още в първия гейм, който спечелиха с 25:18. Във втората част гостенките оказаха по-сериозна съпротива, но Скандичи отново наложи волята си с 25:19.

Третият гейм също завърши при 25:19 и донесе чистата победа на домакините.

Най-резултатна за Скандичи стана канадската националка Киера Ван Райк с 21 точки (2 блока, 2 аса и 47% ефективност при завършващите атаки).

Линда Нвакалор добави 11 точки, а сръбкинята Мая Алексич се отличи с 8 точки.

За Бреша най-резултатна бе Анджелка Новосел с 9 точки. Калина Венева и Божица Маркович добавиха по 8.

За най-полезна състезателка (MVP) на двубоя бе избрана Катерина Бозети.

Скандичи имаше сериозно предимство на блокада — 13 срещу 5 точки, което се оказа един от решаващите фактори за успеха.

САВИНО ДЕЛ БЕНЕ СКАНДИЧИ – БАНКА ВАЛСАБИНА МИЛЕНИУМ БРЕША 3:0 (25:18, 25:19, 25:19)

СКАНДИЧИ: Киера ван Райк 21, Мая Алексич 8, Катерина Бозети 7, Линда Нвакалор 11, Жулия Бергман 5, Мая Огненович – Бренда Кастийо-либеро (Чидера Езе 6, Ейвъри Скинър, Има Сиреси, София Д'Одорио, Елизе ван Хеке, Мартина Армини – либеро, Сара Алберти)

Старши треньор: МАРКО ГАСПАРИ

БРЕША: Далила Модестино 5, Анджелка Новосел 9, Божица Маркович 8, Валентина Бартолучи 2, Ракеле Нардели, Андреа Михайлевич – Беатриче Парокияле (либеро) (Юлия Кавалена 6, КАЛИНА ВЕНЕВА 8, Росела Оливото, Катерина Шилковски, Паола Руджери)

Старши треньор: МАТЕО СОЛФРАТИ.

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