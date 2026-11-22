Георги Татаров с 13 точки и 63% ефективност в атака срещу Тренто

Българският национал Георги Татаров изигра силен мач и стана втори по резултатност за своя Алианц Милано, но тимът му отстъпи у дома на Итас Трентино (Тренто) с 0:3 (22:25, 16:25, 23:25) в двубой от 6-ия кръг на италианската Суперлига.

Георги Татаров се отличи с 13 точки (1 блок, 63% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане, +5).

Българският посрещач реализира 12 точки от атака при 19 опита и бе сред най-стабилните състезатели на Милано в нападение.

Татаров започна като титуляр и остана на игрището през всичките три гейма.

Българинът бе втори по резултатност за домакините, като единствено белгийският диагонал Базил Дермо реализира повече точки — 14.

Въпреки доброто представяне на Татаров, Милано не успя да се противопостави на силния състав на Тренто, който демонстрира отлична организация и стабилност в решаващите моменти.

Гостите спечелиха първия гейм с 25:22, след което наложиха сериозно превъзходство във втората част и я затвориха при 25:16.

В третия гейм Милано оказа по-сериозна съпротива, но волейболистите на Тренто успяха да измъкнат успеха с 25:23 и да затворят срещата след само три гейма.

Най-резултатен за победителите стана италианският национал Алесандро Микелето със 17 точки (2 блока, 1 ас, 64% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане, +11).

❗️ Fantastyczny Alessandro Michieletto zapewnia kolejne zwycięstwo swojej drużynie, tym razem bez większych problemów w trzech setach z Powervolley Milano. ✅️ 📊: 🇮🇹 ALESSANDRO MICHIELETTO 🆚️ POWERVOLLEY MILANO (3-0): ▪️ 1️⃣8️⃣ PKT ▪️ +14 ▪️ 46% pozytywnego przyjęcia ▪️ 64% skuteczności w ataku (14/22) ▪️ 55% efektywności w ataku ▪️ 2 asy serwisowe ▪️ 2 punktowe bloki Foto: LegaVolley #podsiatka — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) November 22, 2026

Френският национал Тео Фор добави 14 точки (1 блок, 1 ас и 63% ефективност в атака), а Флавио Резенде и Александър Неделкович завършиха с по 7.

За Милано Базил Дермо бе най-резултатен с 14 точки (1 блок, 1 ас и 55% ефективност в атака), а Робертланди Симон добави 9 точки.

АЛИАНЦ МИЛАНО – ИТАС ТРЕНТИНО 0:3 (22:25, 16:25, 23:25)

АЛИАНЦ МИЛАНО: Филипо Бартолучи 4, Базил Дермо 14, Сепе Роти 7, Робертланди Симон 9, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 13, Симоне Поро – Дамиано Катания-либеро (Федерико Аргано 2, Томазо Икино, Дави Тенорио, Тацунори Оцука, Якопо Корбета, Сантяго Ордуна, Алесандро Бенакио)

ИТАС ТРЕНТИНО: Рикардо Сбертоли, Алесандро Микелето 17, Тео Фор 14, Даниеле Лавия 5, Флавио Резенде 7, Александър Неделкович 7 – Габриеле Лауренцано-либеро (Адриано Кавалканте 1, Федерико Роберти, Никола Дзонта, Елия Боси, Ренарс-Паулс Янсонс, Симон Валентин Торви, Рикардо Голини – либеро)

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