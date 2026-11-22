Локомотив Авиа не даде гейм на Славия

Локомотив Авиа (Пловдив) постигна трета победа от началото на сезона в мъжката Winbet Супер Волей. Възпитаниците на Найден Найденов се наложиха над Славия с 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) в двубой от шестия кръг на първенството. Срещата се проведе в залата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а домакините срещнаха сериозна съпротива от столичани, особено в първите две части.

Двубоят започна равностойно, но след 5:5 Славия пое инициативата. Два поредни аса на Йордан Лалев помогнаха на „белите“ да поведат с 11:7, а впоследствие разликата достигна пет точки. Локомотив постепенно намали изоставането си след добри изяви на Трифон Лапков и Мартин Мечкаров. При 16:20 домакините направиха впечатляваща серия от осем поредни точки. Александър Николов се отличи с важна контраатака, Кирил Колев реализира ас, а грешки на гостите позволиха на пловдивчани да поведат с 24:20. Славия спаси два геймбола, но Розалин Пенчев сложи край на частта с успешна атака за 25:22.

Вторият гейм започна по-добре за Локомотив, който поведе със 7:3 след силни изяви на блокада. Ас на Добромир Димитров увеличи аванса до 13:8, а впоследствие домакините се откъснаха с 19:12. Славия обаче не се предаде и постепенно стопи разликата. При 21:15 Розалин Пенчев се отличи с единична блокада, но гостите успяха да намалят до 21:18. Локомотив стигна до четири геймбола при 24:19 след ас на Пенчев, но столичани спасиха следващите четири разигравания. Все пак грешка на Александър Стоянов донесе успеха на домакините с 25:23.

Третата част беше равностойна до 9:9, когато Йордан Лалев и Георги Костадинов дадоха аванс от две точки на Славия. Локомотив обаче обърна до 14:13 след ас на Николай Къртев и грешка на гостите. Пловдивчани постепенно наложиха волята си, а важна двойна блокада на Мечкаров и Къртев срещу Костадинов направи резултата 22:20. Розалин Пенчев добави още една точка след продължително разиграване, а две грешки на Славия в заключителните моменти оформиха крайното 25:21.

Най-резултатен за Локомотив Авиа беше Розалин Пенчев с 14 точки (11 успешни атаки, 2 блокади и 1 ас). Избраният за най-полезен състезател Трифон Лапков добави 12 точки, а Мартин Мечкаров завърши със 7. За Славия Георги Костадинов реализира 18 точки (14 успешни атаки, 3 блокади и 1 ас), следван от Борис Китов с 11 и Йордан Лалев с 8.

ЛОКОМОТИВ АВИА – СЛАВИЯ 3:0 (25:22, 25:23, 25:21)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Добромир Димитров 3 т., Розалин Пенчев 14 т., Александър Николов 6 т., Трифон Лапков 12 т., Мартин Мечкаров 7 т., Кирил Колев 2 т. – Мартин Иванов-либеро 0 т. (Николай Къртев 5 т., Мартин Наков 0 т., Иван Кисов-либеро 0 т., Жулиен Георгиев 0 т., Тодор Димитров 0 т., Александър Литов 0 т.)

Старши треньор: Найден Найденов

СЛАВИЯ: Йордан Лалев 8 т., Александър Борисов 3 т., Обраян Мокуние 3 т., Александър Стоянов 3 т., Георги Костадинов 18 т., Борис Китов 11 т. – Антоан Веселинов-либеро 0 т. (Апостол Боянов 3 т., Павел Димитров 0 т., Илкай Шабан-либеро 0 т., Мариян Георгиев 0 т., Мартин Петров 0 т., Николай Градинарски 0 т., Никола Тошев-либеро 0 т., Пламен Стефанов 0 т., Андрей Ковачев 0 т.)

Старши треньор: Северин Димитров

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