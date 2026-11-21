Нефтохимик срази Металург и вече е с 5 от 5 в Winbet Супер Волей

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 надигра новака Металург Перник с 3:0 (25:20, 25:13, 25:19) в мач от 5-ия кръг на Winbet Супер Волей.

Бургазлии все още са лидар в първенството, като имат 5 победи от 5 мача.

Волейболистите на Иван Станев записаха по 8 аса и 8 точкови блока пред 250 зрители в зала „Младост“.

Стоян Димитров бе най-резултатен за бургазлии с 11 точки (2 аса, 44% ефективност в атака, +9). Мартин Кръстев добави 10 точки (4 блока, 2 аса, 80% ефективност в атака, +9), а Тодор Вълчев завърши с 8 точки.

За Металург Константин Манолев записа 10 точки (1 блок, 2 аса и 41% позитивно посрещане). Томислав Русев (2 блока, 1 ас) и Мариян Наков добавиха по 8 точки.

НЕФТОХИМИК 2010 – МЕТАЛУРГ 3:0 (25:20, 25:13, 25:19)

НЕФТОХИМИК 2010: Владимир Станков 3, Тодор Вълчев 8, Стефан Чавдаров 4, Стоян Димитров 11, Димитър Василев 6, Мартин Кръстев 10. Либера: Константин Чипев и Ясен Петров (Константин Нечев, Цветелин Цветанов 3, Стефан Скакич 5, Димитър Чавдаров 1, Милко Багдасаров 3)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

МЕТАЛУРГ: Кристоф Тот 2, Константин Манолев 10, Красимир Митев 4, Мариян Наков 8, Християн Великов 3, Томислав Русев 8. Либера: Христо Колев и Любомир Атанасов (Нико Инджелиев, Любослав Симеонов 1, Николай Миховски, Мартин Карабашев)

Старши треньор: МАРИО ДИМИТРОВ.

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