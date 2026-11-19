„Лигата на талантите“: Защо България U19 се провали в европейските квалификации?

Националният отбор на България до 19 години не успя да постигне голямата си цел в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Въпреки че завършиха турнира без загуба, младите „лъвове“ останаха на второ място в групата и пропуснаха възможността да продължат към следващия етап. Решаваща се оказа головата разлика, която позволи на Латвия да заеме първата позиция.

Българските национали започнаха с категорична победа с 6:0 над Гибралтар, но във втория си двубой допуснаха разочароващо равенство 1:1 срещу Латвия. Именно този резултат се оказа ключов за крайното класиране. В последната си среща нашите момчета разгромиха Молдова със 7:2, но въпреки убедителния успех останаха зад латвийците в подреждането.

Две победи, едно равенство и впечатляващите 14 отбелязани гола се оказаха недостатъчни за България U19. Защо националният ни отбор не успя да спечели групата, къде бяха допуснати основните грешки и какви изводи трябва да бъдат направени? Екипът на „Лигата на талантите“ анализира представянето на младите национали и причините за пропуснатата възможност за класиране.

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