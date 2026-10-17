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Ком наби Бдин във Видин

  • 17 окт 2026 | 21:31
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Ком наби Бдин във Видин

Ком (Берковица) срази във Видин местния Бдин с 5:2. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Селекцията на Венцеслав Иванов наклони везните в своя полза още до почивката, с попаденията на Ивайло Тодоров и Антон Костов. Само за 13 минути от началото на втората част, резултата стана 4:0 с втория гол на Ивайло Тодоров и попадение от дузпа на Емил Петров. Мартин Николов и Николай Цветков-Демона от дузпа, опитаха да върнат интригата. Кристиян Алексиев обаче заби пета топка във видинската мрежа за окончателното 2:5.

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