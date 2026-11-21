Николай Желязков: Днес контролирахме събитията, Титрийски изкара вирус през седмицата

Старши треньорът на Левски Николай Желязков коментира победата с 3:0 над Берое в двубой от шестия кръг на Winbet Супер Волей. Наставникът на „сините“ изрази задоволство от представянето на своя тим и обясни отсъствието на Кристиян Титрийски от стартовия състав. Специалистът разкри, че диагоналът е бил болен през седмицата, което е наложило използването на формация с трима посрещачи.

„Смятам, че днес беше мач, в който контролирахме събитията на терена. Имахме голяма разлика в първия гейм, но не успяхме да я задържим до края. В крайна сметка бях напълно убеден в днешния развой на срещата на фона на това, което показахме като работа през седмицата. Днес демонстрирахме само малка част от това, което правихме на тренировките“, заяви Желязков.

Левски с чиста победа срещу Берое

Наставникът коментира и решението си да заложи на трима посрещачи в отсъствието на Титрийски.

„Знаехме, че рано или късно ще трябва да използваме такъв тип състав. Днес решихме да го направим заради заболяването на Крис. Той беше болен през седмицата и не успя да участва в тренировките. Смятам, че всички се справиха добре. Тази конфигурация има големи предимства в определени елементи от играта, но има и своите недостатъци, които днес видяхме. Като цяло обаче позитивите са много, така че не се изненадвайте, ако я използваме отново“, завърши треньорът на „сините“., обясни специалистът.

Снимки: НВЛ

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