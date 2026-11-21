Националът Дамян Колев и неговият Барок Волейс МТВ (Лудвигсбург) допуснаха първа загуба за сезона в германската Бундеслига. Колев и съотборниците му загубиха гостуването си на шампиона Берлин Рисайклинг Волейс с 0:3 (15:25, 20:25, 15:25) в среща от 7-ия кръг, играна тази вечер пред над 5100 зрители в зала "Макс Шмелинг Хале".
Така Лудвигсбург е на 5-о място във временното класиране с 5 победи, 1 загуба и 13 точки. Берлин РВ пък е еднолично начело в подреждането със 7 победи от 7 мача и 20 точки. Утре (22 ноември) от 17,00 часа българско време Колев и компания ще играят срещу другия берлински тим в Бундеслигата - ФКО.
Дамян Колев и Лудвигсбург с 5 от 5 в Германия
Дамян Колев игра цял мач и завърши с 35% позитивно и 6% перфектно посрещане при 17 посрещнати топки.
Най-резултатен за Лудвигсбург бе Мариус Бюхи с 12 точки (1 ас и 52% ефективност в атака).
За Берлин РВ Нолан Флексън реализира 16 точки (2 аса, 67% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане), а Даниел Малеша добави 12 точки (1 блок, 1 ас и 59% ефективност в атака) за победата.
БЕРЛИН РИСАЙКЛИНГ ВОЛЕЙС – БАРОК ВОЛЕЙС МТВ (ЛУДВИГСБУРГ) 3:0 (25:15, 25:20, 25:15)
БЕРЛИН РВ: Луис Кунстман 6, Джошуа Туанига 2, Нолан Флексън 16, Николас Серба 5, Даниел Малеша 12, Том Куупс 10 — Ерик Шоджи-либеро (Яник Горалик 1, Артур Венер 1, Райън Барнет 1, Максимилиан Трайтер-либеро)
Старши треньор: АНДРЕА АНАСТАЗИ
ЛУДВИГСБУРГ: Йона Дорнхайм 1, Адриан Мол 4, Максим Гюнтер 4, Мариус Бюхи 12, Тим Кьопфли 4, Кейлъб Липскомб 3 — ДАМЯН КОЛЕВ-либеро (Бен-Симон Бонин 1, Кале Мати Кройцер 2, Лаурин Шийгъл-либеро)
Старши треньор: ПАТРИК ЩОЙЕРВАЛД.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google