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Светослав Станков и Кифисия изпуснаха победата срещу Атанасийевич и Паниониос

  • 24 окт 2026 | 15:05
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Светослав Станков и Кифисия изпуснаха победата срещу Атанасийевич и Паниониос

Българският разпределител Светослав Станков и неговият Кифисия започнаха със загуба новия сезон в гръцкото волейболно първенство.

Тимът отстъпи у дома на Паниониос с 2:3 (23:25, 25:21, 25:21, 18:25, 13:15) в срещата, която откри първия кръг, играна на 23 октомври пред 500 зрители в зала „Зиринио“.

Станков започна като титуляр и в 5те гейма и завърши с 3 точки — 2 блокади и една успешна атака от два опита (50% успеваемост). Българинът изпълни и 22 начални удара без грешка, а воденото от него нападение на Кифисия приключи двубоя с 57% успеваемост.

Домакините загубиха първата част, но отговориха с два последователни гейма с по 25:21 и поведоха с 2:1. Паниониос обаче върна интригата след 25:18 в четвъртата част. В решаващия тайбрек Кифисия имаше аванс от 12:11, но гостите обърнаха до 13:12. След изравняването две успешни атаки на Спирос Барбунис донесоха победата на Паниониос.

Най-резултатен за Кифисия и в мача бе бившият диагонал на Левски София Евгений Баннов с 29 точки, включително 4 блокади, при 63% успеваемост в атака.

Кевин Карабали добави 13 точки, от които 5 на блокада, а Педро Молина завърши с 11.

За победителите Али Хагпараст реализира 21 точки, включително 3 аса.

Бившият сръбски национал Александър Атанасийевич, съпруг на бившата българска националка Елица Василева-Атанасийевич, допринесе с 19 точки — 18 от атака и един ас, при 56% успеваемост в нападение.

Резервата Спирос Барбунис бе избран за MVP.

КИФИСИЯ – ПАНИОНИОС 2:3 (23:25, 25:21, 25:21, 18:25, 13:15)

КИФИСИЯ: СВЕТОСЛАВ СТАНКОВ 3, Евгений Баннов 29, Педро Молина 11, Василис Костопулос 8, Лукас Ранхел 8, Кевин Карабали 13 — Лефтерис Фолиас-либеро, Конрад Гузда – либера (Спирос Бакодимос, Григорис Бардакджян, Никос Мелес, Кириакос Спириунис, Панайотис Марку, Милтиадис Царкатоглу
 Старши треньор: НИКОС ЗАЛМАС

ПАНИОНИОС: Вук Тодорович 3, Александър Атанасийевич 19, Александрос Нанопулос 6, Али Хагпараст 21, Йоргос Петреас 10, Густаво Оскар Брайън 4 — Шо Такахаши – либеро (Йоргос Дрогарис, Спирос Барбунис 7, Димостенис Линардос 2, Евангелос Андреадис, Емануил Евгениадис, Анастасиос Сонакис – либеро, Константинос Трапезундидис)
 Старши треньор: НЕВЕН МАЙСТОРОВИЧ.

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