Аспарух Аспарухов с 13 точки, Шлепск отстъпи на шампиона Заверче в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) допуснаха 4-а поредна и общо 6-а загуба в полската Таурон лига. Аспарухов и съотборниците му отстъпиха като гости на шампиона Алурон КМК Варта (Заверче) с 0:3 (14:25, 21:25, 24:26) в среща от 7-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 1500 зрители.

Шлепск остава на 9-о място във временното класиране с едва 1 победа, 6 загуби и 7 точки. В следващия 8-и кръг Аспарухов и компания са отново гости, но на вицешампиона Богданка ЛУК (Люблин), с капитанът на България Алекс Грозданов в състава. "Българското" дерби е в понеделник (23 ноември) от 21,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов и Шлепск с тежка загуба в Полша

Аспарух Аспарухов игра стабилно цял мач за Шлепск и стана втори по резултатност с 13 точки (3 блока, 42% ефективност в атака и 21% позитивно посрещане - +6).

С една повече завърши Бартош Филипяк - 14 точки (1 ас и 50% ефективност в атака - +7).

За шампионите от Заверче над всички бе Бартломией Болаж с 21 точки (2 блока и 79% ефективност в атака - +18) за победата и заслужено бе обявен за MVP на мача. Бартош Кволек и Томаш Форнал добавиха по още 12 точки за успеха.

АЛУРОН ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ) – ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) 3:0 (25:14, 25:21, 26:24)

ЗАВЕРЧЕ: Якуб Кохановски 1, Мигел Тавареш 2, Томаш Форнал 12, Адриан Маркиевич 6, Бартломией Болаж 21, Бартош Кволек 12 - Якуб Попивчак-либеро

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ

ШЛЕПСК: Анхел Тринидад де Аро, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 13, Павел Петрашко 4, Бартош Филипяк 14, Моритц Райхерт 8, Лукаш Усович 5 - Максимилиан Граниечни-либеро (Максимилиан Лисон 1, Карол Янкиевич, Марсел Хенджелевски)

Старши треньор: ПЬОТР ГРАБАН.

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