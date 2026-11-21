Красимир Георгиев бе титуляр и в четирите гейма за Рапид (Букурещ) при домакинската загуба от Аркада (Галац) с 1:3 (25:20, 16:25, 19:25, 23:25) в 6-ия кръг на румънската Дивизия А1. Българският централен блокировач завърши със 7 точки (1 блок, 63% ефективност в атака и +4).
Рапид спечели първия гейм, но Аркада взе следващите три. Гостите имаха предимство на блокада с 10:3, като Каетан Кубицки и Сашо Шталекар записаха по 4 блока. Давид Рункан бе най-резултатен в мача с 16 точки (1 ас, 40% ефективност в атака и +7), а Ян Йерешченко добави 13 точки.
За Рапид бившият волейболист на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър, Лука Мартонош и Габриел Бонтя завършиха с по 13 точки.
Дивизия А1, 6-и кръг
РАПИД (БУКУРЕЩ) – АРКАДА (ГАЛАЦ) 1:3 (25:20, 16:25, 19:25, 23:25)
РАПИД (БУКУРЕЩ): Гарет Итън 10, Ливан Осория 1, Брадли Гънтър 13, Лука Мартонош 13, Красимир Георгиев 7, Клаудиу Думитру 1 - Сантяго Аройо-либеро (Филип Константин 1, Себастиан Мику 1, Матеуш Юзвик 1, Габриел Бонтя 13, Кодрин Мокану)
Старши треньор: ДЖОРДЖЕ КАРПЕН
АРКАДА (ГАЛАЦ): Янж Янез Кържич 7, Давид Рункан 16, Ян Йерешченко 13, Сашо Шталекар 8, Себастиан Брату 1, Мариан Бала 9 - Карол Косински-либеро (Каетан Кубицки 5, Луан Вебер, Тудор Калчу 1)
Старши треньор: РЪЗВАН ТЪНЪСЕСКУ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google