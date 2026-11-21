Мира Тодорова със 17 точки за 5-а поредна победа на Химеджи в Япония

Българската националка Мира Тодорова записа 17 точки при победата на Викторина Химеджи като гост на Астемо Ривале Ибараки с 3:1 (25:22, 20:25, 25:23, 25:21) в първия мач между двата отбора от 6-ия кръг на японската SV лига. Химеджи записа пети пореден успех в първенството.

Тодорова започна като титуляр и в четирите гейма. Българската централна блокировачка реализира 14 от 22 атаки и добави 3 блока, най-много за Химеджи. Тя бе трета по резултатност за победителките след Камила Мингарди с 20 точки и Руи Нонака с 18. Саки Танака добави 15 точки.

За Астемо Елия Рубин бе най-резултатна в мача с 28 точки (26 от атака, 1 блок и 1 ас). Рурико Уесака добави 15 точки, а Даниел Кутино – 14. В четвъртия гейм домакините изравниха при 20:20, но Химеджи спечели пет от последните шест разигравания.

SV лига, жени, 6-и кръг

АСТЕМО РИВАЛЕ ИБАРАКИ – ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ 1:3 (22:25, 25:20, 23:25, 21:25)

АСТЕМО РИВАЛЕ ИБАРАКИ: Рурико Уесака 15, Юки Фуджикура, Даниел Кутино 14, Ая Ватанабе 10, Божана Бутиган 11, Елия Рубин 28, Амика Токумото (либеро) (Мимика Намаидзава, Мерумо Ишимори, Шион Окабе, Май Самура, Аяка Ето)

Старши треньор: НОБОРУ АЙХАРА

ВИКТОРИНА ХИМЕДЖИ: Саки Танака 15, Мао Ито 3, Мира Тодорова 17, Кьока Ошима 2, Руи Нонака 18, Камила Мингарди 20, Сатоми Фукудоме (либеро) (Чихиро Сасаки, Фука Иноуе, Кокоми Кавамата, Нанами Асано)

Старши треньор: АВИТАЛ СЕЛИНДЖЪР.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google