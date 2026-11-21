Левски с чиста победа срещу Берое

Шампионът Левски постигна четвърта поредна победа в мъжката Winbet Супер Волей. „Сините“ се наложиха над Берое с 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) в двубой от шестия кръг на първенството, игран в столичната зала „Левски София“. Възпитаниците на Николай Желязков срещнаха сериозна съпротива в първия гейм, но успяха да стигнат до чистия успех.

Домакините започнаха без основния си диагонал Кристиян Титрийски, който е прекарал вирус през седмицата. Желязков заложи на формация с трима посрещачи - Тодор Скримов, Светослав Иванов и Гордан Люцканов.

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Левски поведе с 18:12 в първия гейм, но Берое постепенно навакса изоставането си и изравни при 19:19. Старозагорци дори стигнаха до аванс от 23:22, но „сините“ показаха характер в решаващите разигравания. При 25:25 Скримов реализира две поредни точки и донесе успеха с 27:25.

Втората част премина под контрола на столичани. Левски постепенно увеличаваше преднината си, а силните изяви на Скримов и Светослав Иванов помогнаха на домакините да поведат с 21:15. Последваха още четири точки за „сините“, които затвориха гейма с категоричното 25:16.

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Третият гейм отново предложи оспорвана битка. Берое се доближи до 17:16, но Левски запази предимството си. В края Скримов се отличи с важен ас, а блокади на Адриан Ганев помогнаха на домакините да поведат с 23:20. Гостите намалиха до 24:23, преди Лазар Бучков да сложи точка на спора с успешна атака през центъра за 25:23.

Най-резултатен за Левски беше Светослав Иванов с 18 точки (16 успешни атаки и 2 блокади). Тодор Скримов добави 14 точки, Гордан Люцканов завърши с 11, а Адриан Ганев и Лазар Бучков реализираха по 6. За Берое най-резултатен беше Якуб Жонца със 17 точки (15 успешни атаки и 2 блокади), следван от Габриел Руменов с 14 точки.

ЛЕВСКИ – БЕРОЕ 3:0 (27:25, 25:16, 25:23)

ЛЕВСКИ: Антон Станчев 0 т., Тодор Скримов 14 т., Адриан Ганев 6 т., Светослав Иванов 18 т., Гордан Люцканов 11 т., Лазар Бучков 6 т. – Димитър Добрев-либеро 0 т. (Петко Петков 1 т., Кристиян Титрийски 0 т., Александър Ковачев 0 т., Ивайло Донов-либеро 0 т., Мартин Тотков 0 т., Мартин Татаров 0 т., Димитър Пейчинов 0 т.)

Старши треньор: Николай Желязков

БЕРОЕ: Никола Йорета 3 т., Иван Латунов 2 т., Габриел Руменов 14 т., Якуб Жонца 17 т., Николай Котевски 4 т., Николай Манчев 3 т. – Петър Каракашев-либеро 0 т. (Павел Дженев 0 т., Никола Градинаров 3 т., Димитър Митев 0 т., Георги Тонев 0 т., Александър Диков-либеро 0 т., Георги Кочев 0 т., Теодор Каменов 0 т., Атила Османоглу 0 т., Веселин Кокалов 0 т., Амир Хоршиди 0 т., Денислав Дедев 0 т., Йенджей Жулковски 0 т.)

Старши треньор: Мирослав Живков

Снимки: НВЛ

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