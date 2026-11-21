Марица записа седма поредна чиста победа след 3:0 в Перник

Марица (Пловдив) победи Миньор (Перник) като гост с 3:0 (25:18, 25:14, 25:14) в мач от 7-ия кръг на женската Демакс+ Суперлига. Шампионките вече имат 21 точки и геймова разлика 21:0 след седем изиграни срещи.

Миньор поведе с 8:5 в първия гейм, но пловдивчанки обърнаха до 16:13 и спечелиха частта с 25:18. В следващите два гейма Марица взе преднина още в началото и остави домакините на по 14 точки. Отборът на Кристиян Илиев завърши мача с 11 аса. Официален протокол

Ана Пейчич бе най-резултатна с 10 точки (43% ефективност в атака и +9). Елена Бечева добави 9 точки (3 аса и 1 блок), а Кая Николова завърши с 8 точки (3 аса, 2 блока и +8).

За Миньор Таня Ангелова реализира 8 точки, а Бояна Боянова записа 5 аса и 1 блок за своите 6 точки. Официален протокол

В следващия 8-и кръг предстои ново голямо дерби за жълто-сините, които ще премерят сили с Левски в зала Строител в града под тепетата. Двубоят ще се изиграе на 29.11 (неделя) от 13:30 часа.

До този момент сините от София имат само едно поражение през кампанията, след като отстъпиха единствено на ЦСКА в голямото столично дерби с 3:2 гейма.

Демакс+ Суперлига, 7-и кръг

МИНЬОР (ПЕРНИК) – МАРИЦА (ПЛОВДИВ) 0:3 (18:25, 14:25, 14:25)

МИНЬОР (ПЕРНИК): Бояна Боянова 6, Таня Ангелова 8, Кристина Йорданска 4, Калина Василева 1, Катрин Димова 6, Райна Стойчева - Марина Карапаунова-либеро (Ванеса Иванова-либеро, Християна Петрова, Борислава Дилова 2, Василена Байкова, Емона Здравкова)

Старши треньор: МАРТИН МИХАЙЛОВ

МАРИЦА (ПЛОВДИВ): Маргарита Гунчева 1, Елена Бечева 9, Боряна Ангелова 7, Ана Пейчич 10, Александра Китипова 5, Кая Николова 8 - Жана Тодорова-либеро (Вяра Иванова 2, Катерина Попова 5, Сияна Гендузова, Дияна Борисова 1, Елисавета Сариева 3)

Старши треньор: КРИСТИЯН ИЛИЕВ.

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