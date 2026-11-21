ФИБА Европа потвърди, че руските и беларуските клубове и национални отбори остават извън състезанията на федерацията. Забраната за участие е в сила от 2022 г., когато ФИБА отстрани отборите на двете страни.
Израелските отбори ще продължат да играят домакинските си мачове на неутрални терени заради опасения за сигурността.
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Управителният съвет на ФИБА Европа изслуша и доклад за подготовката по създаването на нова баскетболна федерация на Великобритания. По проекта работи група на ФИБА съвместно с UK Sport и представители на британския баскетбол.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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Снимки: Imago