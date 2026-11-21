Алиреза Фируджа стана "тотален" световен шампион по шах

Гросмайстор Алиреза Фируджа успя да направи обрат и да спечели Световното първенство по тотален шахмат (Total Chess World Championship) в десетия и последен ден на турнира. Французинът започна петъчния ден с изоставане от един сет срещу гросмайстор Аниш Гири, но спечели втория с 13:8. Впоследствие Фируджа триумфира в турнира и заслужи наградата от 80 000 долара след решителен тайбрек по правилата на армагедон.

Фируджа, Гири, гросмайстор Фабиано Каруана (трето място) и гросмайстор Максим Вашие-Лаграв (четвърто място) си осигуриха участие във веригата през 2027 г.

В последния ден се изигра вторият сет от всеки двубой, включващ седем партии или осем при необходимост от тайбрек по правилата на армагедон. Първите трима в крайното класиране получават право на участие във веригата през следващата година. Тъй като Каруана и Гири вече си бяха осигурили квоти чрез Турнира на претендентите на ФИДЕ през 2026 г., едно от местата отиде при Вашие-Лаграв.

Гири се намираше в отлична форма в сряда и четвъртък, след като победи Вашие-Лаграв на полуфиналите и спечели първия сет срещу Фируджа във финала. Нидерландецът се пошегува, че през тези два дни е играл необичайно силно, но „днес някак си се върнах към обичайното си ниво“.

Той изигра общо 48 партии шахмат за последните десет дни и призна, че развръзката е била резултат от „комбинация от лош късмет и известна умора“.

Намеквайки за гросмайстор Магнус Карлсен, за когото става дума по-нататък, Гири добави с ирония: „Мисля, че на този турнир самото явяване е постижение... Очевидно има и вариант изобщо да не се появиш!“

Финалът беше изключително оспорван и се стигна до тайбрек, а Фируджа призна: „Мисля, че и двамата заслужавахме да спечелим мача.“

Французинът очаквано беше по-положително настроен към формата на турнира от останалите участници. Единствената промяна, която би направил, е да увеличи тежестта на партиите по блиц шахмат.

„Този формат вероятно ми помага повече, отколкото на когото и да било другиго. Бях много уверен... но винаги е трудно“, заяви той.

След почивката Фируджа се завърна на дъската и спечели първата партия по ускорен шахмат с черните фигури, с което поведе с четири точки. Двамата разиграха Староиндийска защита, в която Гири получи предимство с белите, но не успя да го задържи. Дълбоко в ендшпила, много след като дамите вече бяха разменени, Фируджа успя да организира матова атака. В следващата партия по ускорен шахмат Фируджа игра с белите фигури и без особени затруднения постигна реми във вариант Алапин на Сицилианската защита. Всъщност в различни моменти именно той беше единственият от двамата, който имаше предимство.

След това Фируджа демонстрира изключително стабилна игра и завърши реми в партията по ускорен класически шахмат, с което спечели втория сет и изпрати финала в решителен тайбрек по правилата на армагедон. В армагедона Гири разполагаше с 10 минути и белите фигури, докато Фируджа имаше седем минути с черните, но ремито му беше достатъчно за победата.

Както самият Гири обясни: „В армагедона дори не успях да направя нещата интересни... Надявах се последната партия да бъде по-зрелищна.“

Нидерландецът получи позиция с изолирана пешка, която пожертва в опит да създаде инициатива. Планът му обаче не даде резултат и на 35-ия ход Фируджа прие предложението за реми в позиция, в която вече имаше печелившо предимство.

Попитан кой е бил любимият му момент от турнира, Фируджа отговори шеговито: „Последният момент!“

Въпреки че завърши на второ място, Гири остана горд от представянето си.

„Този турнир ми даде увереност... Наистина съм щастлив, че се проведе и че всичко премина доста добре, разбира се“, заяви нидерландецът.

Участието в надпреварата му дава сериозна доза самочувствие преди Световното първенство на ФИДЕ по ускорен и блиц шахмат през 2026 г., което ще се проведе в Истанбул в края на декември.

Що се отнася до двубоя за третото място, Фабиано Каруана заяви, че в последния ден от турнира „всъщност не се е чувствал чак толкова уморен“. Американецът спечели и двата сета срещу Максим Вашие-Лаграв.

„Последният мач приключи доста добре, а освен това завършихме и сравнително рано“, коментира Каруана, тъй като техният двубой беше сред първите, които приключиха в последния ден на състезанието.

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