Усман Нурмагомедов с остри послания след освобождаването си от ареста в Абу Даби

Боецът Усман Нурмагомедов прекъсна мълчанието си в интернет пространството, след като излезе на свобода от затвора в Обединените арабски емирства. Братът на бившия шампион Хабиб Нурмагомедов публикува серия от провокативни постове в социалните мрежи, които предизвикаха широк отзвук.

На 17 ноември Усман, братовчед му Умар Нурмагомедов и останалите задържани за масовото сбиване с Мераб Двалишвили бяха пуснати на свобода, въпреки че съдебните органи първоначално им наложиха шестмесечни присъди лишаване от свобода.

При завръщането си в дигиталното пространство Усман качи черно-бяла фотография, придружена от емблематичния монолог на екранния герой Тони Монтана от криминалната драма „Белязаният“, изигран от Ал Пачино.

„Какво зяпате? Всички сте шибани идиоти. Знаете ли защо? Нямате смелостта да бъдете това, което искате да бъдете. Имате нужда от хора като мен. Имате нужда от мен, за да можете да ни сочите с пръст и да казвате: „Това е лошият.“ И какво от това? В какво сте добри? Едва ли. Просто знаете как да се преструвате и да лъжете. А аз нямам този навик.“

Цитатът препраща към ключова сцена от филма, в която героят, издигнал се от беден бежанец до наркобос в Маями, вечеря в ресторант с половинката си Елвира. След погледите на останалите гости Монтана избухва с тирада срещу общественото лицемерие.

Усман Нурмагомедов продължи онлайн активността си с философска мисъл, приписвана на римския владетел Марк Аврелий:

„В момента, в който си наранен от обида или зарадван от похвала, ти си все още роб.“

Освен това дагестанският спортист качи и генериран чрез изкуствен интелект кадър, пресъздаващ визуалния стил на популярната поредица видеоигри ГТА 6.

Умар Нурмагомедов също отбеляза излизането си от ареста с послание в мрежата, като заложи на думи на ислямския теолог Уаки ибн ал-Джара, посветени на житейските трудности и търпението: „Малко глад, малко студ, малко унижение, малко бедност, малко търпение - и дните ви на този свят ще отминат“.

Ден по-рано Хабиб Нурмагомедов също сподели цитат от Корана — сура 4, стих 135, акцентиращ върху отстояването на справедливостта и истината, дори когато това противоречи на личния интерес.

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