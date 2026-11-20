Звярът от Суринам срещу Усмивката от Албания на SENSHI 34 във Варна

Колин Джордж от Суринам и Франческо Джая от Албания ще се изправят един срещу друг в квалификационен двубой от основната схема на SENSHI 34 Grand Prix. Сблъсъкът на 5 декември ще определи кой от двамата ще продължи към полуфиналите на кикбокс турнира в категория 95+ кг и ще запази шансовете си за спечелване на престижната Grand Prix титла. Международната бойна галавечер може да гледате по DAZN.

За Колин Джордж предстоящата среща ще бъде дебют на ринга на SENSHI. Известен в бойните среди като „Звярът“, Джордж е на 40 години и със сигурност има богат опит, на който да разчита в ринга. Боецът от Суринам обаче пристига във Варна и с респектираща визитка от победи в международни бойни събития. През 2022 г. той печели шампионската титла на Dynamite Fighting Show 17, а през 2015 г. триумфира и на FFC 20.

Първото му участие в международната верига ще бъде сериозно предизвикателство, в което ще трябва да докаже, че може да се конкурира с утвърдените имена на SENSHI. Негов съперник ще бъде 33-годишният Франческо Джая, който вече има солиден опит на арената на SENSHI. Албанският боец е с актив от 5 победи и 3 загуби във веригата и ще търси нов успех, който да го доближи до битката за шампионската корона.

Международната му кариера включва титлата от Ultimate Fight Night 2021, победата на Megdan 8 през 2020 г. и второто място на престижния Tatneft Cup през 2019 г. „Усмивката“ Джая е познат на публиката със своята издръжливост и мощни удари, а богатият му състезателен опит го превръща в сериозен опонент за всеки боец. Двубоят между Колин Джордж и Франческо Джая е част от основната бойна карта на SENSHI Grand Prix, който ще се проведе на 5 декември 2026 г. от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна.

Последното за годината събитие на веригата - SENSHI 34 ще предложи втори Grand Prix турнир над 95 кг с топ бойци и три супер битки, а на ринга ще видим 18 професионални атлети от 13 различни държави. Форматът на турнира с 8 участници гарантира високо напрежение, тъй като всяка среща е решаваща за продължаването напред към финала и шампионския пояс. Дали Джая или Джордж ще продължат напред ще разберем на 5 декември.

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