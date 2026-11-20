Кирил Георгиев осигури медал за България от ЕП по бокс до 23 години

Кирил Георгиев осигури медал за България от Европейското първенство по бокс до 23 години в Пореч, Хърватия.

Националът се класира за полуфиналите в категория над 90 килограма. Под ръководството на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев той срази Сабухи Ализада (Азербайджан).

Георгиев изигра много добър двубой. Той доминира категорично над съперника си и напълно заслужено постигна чист успех с 5:0 съдийски гласа. Резултат, който го изстреля към полуфиналите и му гарантира минимум бронзов медал.

За място на финал националът ще боксира с германеца Дилван Язган. Двубоят ще се проведе във вечерната сесия на 22 ноември.

Семион Болдирев остана на пето място в крайното класиране. В категория до 85 килограма боксьорът отстъпи с 1:4 гласа на представителя на Турция Мерт Айбуга.

Поражения вчера допуснаха други двама от родните национали. Сами Халил (75 кг) загуби с 0:5 на грузинеца Джорджо Натрошвили, докато Стелиан Страхилов (80 кг) бе спрян от Диего Мацарели (Швейцария).

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