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От Лестър обявиха, че продават клуба

  • 14 авг 2026 | 06:01
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От Лестър обявиха, че продават клуба

Собствениците на Лестър Сити от компанията Кинг Пауър обявиха, че са готови да продадат клуба, но за не по-малко от 200 милиона лири, съобщи авторитетната британска медия BBC.

"Лисиците" ще играят от този сезон в Лига 1 - третото ниво на английския футбол, след като само преди десет години спечелиха титлата в Англия, ставайки един от най-сензационните шампиони в историята на футбола.

Отборът на Лестър Сити, който е основан през 1884 г., бе закупен от Кинг Пауър през 2010 г. Тогава тайландският бизнесмен Вичай Сривадханапрабха придоби акциите от предишния собственик Милан Мандарич. Под неговото управление Лестър постигна най-големите успехи в историята си, завръщайки се в Премиър лийг през 2014 г. и печелейки титлата през 2016 г. През 2017 г. тимът от Мидландс достигна до четвъртфиналите в Шампионската лига, но година по-късно собственикът на Лестър загина в катастрофа с хеликоптер в непосредствена близост до стадион "Кинг Пауър".

Лестър спечели и ФА Къп през 2021 г., но финансово клубът изпадна в криза, което доведе и до игрова такава и две последователни изпадания от Премиър лийг в Чемпиъншип и от там в Лига 1.

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