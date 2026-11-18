Адам Рамзи-Пийти ще оглави звездния мач при завръщането на Международната лига по плуване

Трикратният олимпийски шампион Адам Рамзи-Пийти ще бъде голямата звезда в предстоящия Мач на звездите, с който Международната лига по плуване (ИСЛ) ще отбележи своето завръщане. Организаторите на атрактивната надпревара обявиха, че подхождат изключително внимателно към финансовата стабилност, след като в миналото турнирът претърпя сериозни сътресения.

Основаната през 2019 г. лига с динамичен франчайз формат не е провеждала състезания от 2021 г. насам заради войната в Украйна, която засегна пряко основния й инвеститор – украинския бизнесмен Константин Григоришин. Вследствие на кризата на над 300 плувци не бяха изплатени наградни фондове на стойност около седем милиона долара (5,2 милиона паунда). През юли обаче ръководството на ИСЛ обяви план за погасяване на натрупаните задължения.

Дългоочакваното завръщане ще се състои на 19 декември в Центъра за водни спортове в Лондон. Британецът Рамзи-Пийти и южноафриканецът Питър Кутзе са първите потвърдени състезатели в състава на Британската общност.

"Изключително вълнуващо е. Това е чудесен шанс за силен старт преди Коледа срещу най-добрите в света, което винаги ме държи нащрек“, сподели Пийти пред "Би Би Си Спорт“. "Смятам, че това ще донесе ново освежаване за спорта. Като атлети е важно да застанем зад проекта и да помогнем за неговия успех. За подобно начинание са нужни както популярни имена, така и изключителни резултати.“

Шоуто в Лондон ще събере световния плувен елит, разпределен в четири формации – Британска общност, Съединени щати, Европа и Междуконтинентален отбор. Форматът е изцяло обновен и ще включва 96 плувци, които ще премерят сили в 46 старта в рамките на едва два часа.

Деветкратният олимпийски първенец Кейлъб Дресел и Ван Матиас вече бяха обявени като първите участници в селекцията на Съединените щати. Пълните състави на отборите ще станат ясни през следващите седмици.

Организаторите се надяват, че галавечерта ще послужи като трамплин за пълното възстановяване на редовния шампионат.

"Много бихме искали пълният формат да се завърне, но си взехме поука от миналото и няма да надценяваме силите си“, коментира комисарят на ИСЛ Бен Алън. „За мен е ключово да управляваме очакванията разумно и да не бързаме да тичаме, преди да сме се научили да ходим. Имаме ясни планове за 2027 година и след това.“

При появата си през 2019 г. лигата си постави за цел да реформира плуването, привличайки нова публика и предлагайки внушителни финансови стимули за спортистите. Въпреки че международната централа ФИНА първоначално заплаши със санкции участниците в турнира, заплахите бяха оттеглени след острата реакция на редица водещи плувци, сред които и Рамзи-Пийти.

След три проведени сезона кампанията през 2022 г. бе отменена след руското нахлуване в Украйна. През август от лигата обявиха завръщането си, обещавайки най-големия награден фонд за еднодневна надпревара в историята на плуването, макар точната сума да остава неоповестена.

Въпреки ентусиазма в плувните среди все още има известни резерви заради неизплатените възнаграждения. Главният изпълнителен директор на федерацията по плуване на Австралия Роб Удхаус подчерта, че турнирът трябва да положи усилия за възстановяване на доверието, макар всяка възможност за приходи на спортистите да е добре дошла.

Рамзи-Пийти, който пропусна сезона през 2021 г. въпреки ролята си на капитан на отбора Лондон Роар, призова за търпение към организаторите и изрази вяра, че турнирът навлиза в нов, по-стабилен етап.

От ръководството на лигата уверяват, че интересът от страна на състезателите е висок, а планът за разсрочено изплащане на дълговете в четири годишни вноски се изпълнява предсрочно. Докато Григоришин остава основен благодетел, организацията активно търси и нови търговски партньори за гарантиране на дългосрочна устойчивост.

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Снимки: Gettyimages