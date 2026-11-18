Ще остане ли академичното гребане във Варна без дом? Спор застрашава база „Сия Нейкова“

Бъдещето на гребна база „Сия Нейкова“ във Варна е поставено под въпрос заради съдебни спорове за терена, върху който функционира спортното съоръжение. От спортната общност предупреждават, че съществува риск академичното гребане в морската столица да остане без необходимата база за тренировки. С официално отворено писмо се настоява за спешна намеса на държавата, Община Варна и Българската федерация по гребане.

Апелът е отправен от заместник-председателя на Спортен гребен клуб „Черно море“ – Варна и е адресиран до Министерския съвет, Министерството на младежта и спорта, Министерството на регионалното развитие, областния управител, кмета на Варна, Общинския съвет, Българската федерация по гребане и други институции.

Поводът са действия и съдебни производства, свързани с терена на гребната база, в които според авторите на писмото участват Икономически университет – Варна и Областна администрация – Варна.

Съдебен спор поставя въпроси за бъдещето на спортната база

В отвореното писмо се посочва, че съществува сериозен риск от отнемане или ограничаване на ползването на терена, който от години служи за развитието на академичното гребане.

Спортната общност настоява да бъде разгледана цялостната съдебна история на имота, включително решения на Варненския окръжен съд от 1994 и 2026 г., на Върховния касационен съд от 1999 г. и на Варненския апелативен съд от 17 юли 2026 г.

Особено внимание се обръща на последните две производства, чиито последици според авторите на писмото са от съществено значение за бъдещото функциониране на базата.

Те настояват компетентните институции да изяснят правния статут на терена, историческото му предназначение и възможностите той да продължи да се използва за спорт.

Важно е да се уточни, че в писмото не се посочва окончателно решение за закриване на гребната база. Изразените опасения са свързани с последствията от имотния спор и възможността спортната дейност да бъде затруднена или преустановена.

„Не става въпрос само за имот, а за бъдещето на децата“

Според представителите на клуба проблемът надхвърля рамките на обикновен спор за недвижима собственост.

Гребна база „Сия Нейкова“ е свързана с дългогодишните традиции на академичното гребане във Варна, подготовката на млади състезатели и работата на поколения треньори.

Авторите на писмото предупреждават, че евентуалната загуба на базата може да постави под въпрос възможностите за тренировки и развитието на този спорт в морската столица.

Те изразяват недоумение как град с утвърдени морски и спортни традиции може да се окаже в ситуация, при която бъдещето на съществуваща гребна база е несигурно.

Искат обща среща и решение за запазване на гребането във Варна

Сред основните искания е Министерството на младежта и спорта да извърши проверка на статута и предназначението на терена, както и на начина, по който се използва спортната инфраструктура.

Настоява се Министерският съвет да координира действията на компетентните държавни институции, а Община Варна и Общинският съвет да потърсят законови възможности за съхраняване на спортната дейност.

Отправен е призив и към Българската федерация по гребане и Обединени спортни клубове „Черно море“ да излязат с официални позиции.

Предлага се организирането на обща работна среща с участието на всички заинтересовани страни, включително Икономически университет – Варна и Областната администрация.

Целта е да бъде намерено трайно и законосъобразно решение, което да гарантира условия за подготовка на настоящите и бъдещите поколения гребци.

В писмото изрично се подчертава, че искането не е за намеса в независимостта на съда, а за действия в рамките на законовите правомощия на институциите.

„Не можем да приемем, че в град като Варна, с неговата морска история и спортни традиции, академичното гребане може да остане без своя дом“, се посочва в обръщението.

От спортната общност очакват писмени отговори от сезираните институции и конкретни действия за гарантиране на бъдещето на гребна база „Сия Нейкова“.

Десислава Василева, thesite24.net

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