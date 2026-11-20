Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.
Вашингтон Кепитълс – Бъфало Сейбърс 3:6
Каролина Хърикейнс – Монреал Канейдиънс 1:2* след продължение
Отава Сенатърс – Филаделфия Флайърс 5:6* след продължение
Питсбърг Пингуинс – Сейнт Луис Блус 2:5
Торонто Мейпъл Лийфс – Лос Анджелис Кингс 3:4* след продължение и дузпи
Уинипег Джетс – Ню Йорк Айлъндърс 4:3* след продължение
Тампа Бей Лайтнинг – Едмънтън Ойлърс 3:1
Калгари Флеймс – Минесота Уайлд 1:4
Чикаго Блекхоукс – Кълъмбъс Блу Джакетс 2:4
Колорадо Аваланч – Анахайм Дъкс 4:0
Сиатъл Кракен – Ванкувър Канъкс 5:1
Вегас Голдън Найтс – Далас Старс 3:4* след продължение и дузпи