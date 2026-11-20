Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Вашингтон Кепитълс – Бъфало Сейбърс 3:6

Каролина Хърикейнс – Монреал Канейдиънс 1:2* след продължение

Отава Сенатърс – Филаделфия Флайърс 5:6* след продължение

Питсбърг Пингуинс – Сейнт Луис Блус 2:5

Торонто Мейпъл Лийфс – Лос Анджелис Кингс 3:4* след продължение и дузпи

Уинипег Джетс – Ню Йорк Айлъндърс 4:3* след продължение

Тампа Бей Лайтнинг – Едмънтън Ойлърс 3:1

Калгари Флеймс – Минесота Уайлд 1:4

Чикаго Блекхоукс – Кълъмбъс Блу Джакетс 2:4

Колорадо Аваланч – Анахайм Дъкс 4:0

Сиатъл Кракен – Ванкувър Канъкс 5:1

Вегас Голдън Найтс – Далас Старс 3:4* след продължение и дузпи

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