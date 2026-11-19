Прогноза за сериозни валежи по време на слалома в Гургъл

В неделя ще се проведе вторият слалом за мъже от програмата на Световната купа по ски алпийски дисциплини. Ден преди това на старт в австрийската провинция Тирол ще застанат дамите от белия керван. Ние, естествено, се вълнуваме за представянето на българския ас Алберт Попов, който преди седмица ни зарадва с отлично каране и десето място в Леви.

Очевидно Аби и екипът му са свършили много добра работа през лятото, а първото голямо изпитание на ските Nordica показа добър резултат. В момента Попов се готви за втория слалом при сложни условия заради капризите на времето. Всъщност състезателите ще трябва да променят начина на каране от ледената писта в Леви, тъй като в неделя в Гургъл процентите за снеговалеж достигат до 70 процента. За условията по време на тренировките Алберт съобщи с фотоси в социалните мрежи. Разбира се пистата е еднакви за всички. Още повече, че Аби зае трето място в слалома за Световната купа в Палисейдс Тахо преди три години, когато състезанието се проведе при обилен снеговалеж и лоша видимост.

В състезанията тук за Световната купа Попов има девето и десето място. На 22 ноември 2025 година той прогресира с цели 12 позиции във втория манш и в крайна сметка се нареди девети. Тогава победител бе Пако Раса от Франция, втори - Арман Маршан (Белгия), а трети – норвежецът Атле Лие Макграт. След стартовете във Финландия водещите наблюдатели са напълно убедени, че интригата и напрежението са гарантирани в следващите месеци.

През отминалите два сезона представители на 15 различни нации са се качвали на подиума в слалома. Наред с традиционните ски сили сред тях откриваме и страни, които на пръв поглед не са сред водещите в този спорт – Албания (Лара Колтури), Белгия (Арман Маршан), Бразилия (Лукас Пинейро Бротен) и България (Алберт Попов). А Бротен даде огромна заявка, че има намерение да посегне и към големия кристал. Драмата обаче е при австрийците.

В отминалите 25 слалома от календара за СК в последните години Австрия е стигнала до подиума само четири пъти. В Гургъл местните състезатели искат да обърнат тенденцията. Изглежда, че времената, когато Австрия се радваше на място на подиума почти във всяко състезание, вече са в миналото. Преди австрийците понякога имаха по петима скиори в Топ 10. Конкуренцията в Световната купа обаче става все по-сериозна. Това важи с особена сила за слалома. От началото на олимпийския сезон през есента на 2025 година са проведени общо 25 слалома, включително двете олимпийски състезания. Австрийските скиори при мъжете са се качили на подиума само в два от 13-те старта – при победата на Мануел Фелер в Кицбюел и спечеления сребърен олимпийски медал от Фабио Гщрайн. В Гургъл през миналата година най-добре от австрийците се представи Доминик Рашнер, който завърши шести. При жените в 12-те състезания австрийките имат две трети места на Катарина Трупе, последното от които беше през миналия уикенд в Леви.

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