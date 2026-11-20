Контузии притесняват Левски (Левски)

ОФК Левски 2007 приема лидера Академик (Свищов) в отложен двубой от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Срещата е в събота, 21-ви ноември, от 14:30 часа.

Това се явява и последен мач за „сините“ през есента.

Ивайло Раденцов и Любомир Борисов получиха разтежения при равенството 3:3 с дубъла на Спартак (Плевен) в предходния кръг. Те пропуснаха вчерашното занимание на тима и остават под въпрос.

Също така Асен Медведев, Атанас Петров и Лъчезар Ковачев поради контузии не успяха да започнат като титуляри в предходната среща. Тепърва предстои да се разбере какво е тяхното състояние и колко минути ще могат да получат срещу „студентите“.

„Въпреки тези проблеми си държа, че трябва да си взимаме мачовете на наш терен. Академик продължава да няма загуба. Дано да сме първите, които да ги победим. Късметът ни убягва напоследък. В предходната среща с едно слизане до вратата ни вкараха два гола. Но това е футболът. Надявам се сега късметът да е на наша страна“, сподели старши треньорът и президент на Левски Дочко Дочев.

Академик (Свищов) е лидер с 22 точки – 2 повече от втория, докато Левски 200 7заема седмо място с 12 пункта.

„Отборът на Свищов е добър. Треньорът им е млад и амбициозен. Но ще направим всичко възможно да завършим добре полусезона. Изкарахме го с повече местни и млади играчи. Предвид това класирането е добро, въпреки че загубихме много точки, които не трябваше да губим“, добави Дочев.

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