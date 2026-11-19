Кросби очаква големи промени в Питсбърг

Капитанът на Питсбърг Сидни Кросби призна, че слабите резултати на отбора могат да доведат до големи промени в състава, включително размяна на опитни играчи. 39-годишният нападател отговори на въпрос за възможни промени преди мача от редовния сезон на НХЛ срещу Сейнт Луис.

„Мисля, че става по-реално, когато загубиш няколко мача, а това е лошата част. Но проблем е всичко, което идва след това. Това са размени. Има много други неща. И тогава хората започват да сочат с пръст във всякакви посоки. За съжаление, това е реалността. Това е разликата между победа и загуба“, каза Кросби.

След като достигна плейофите миналия сезон, Питсбърг очакваше да остане конкурентоспособен. След това отборът завърши втори в Столичната дивизия, слагайки край на тригодишна серия без участие в плейофите за Купа Стенли.

Новият редовен сезон обаче беше значително по-лош за „пингвините“. Преди мача срещу Сейнт Луис, отборът имаше резултат 7-11-2 и загуби шест от последните си осем мача.

„Трябва да го приемаме мач след мач. Не можем да си върнем всички тези точки наведнъж. Мисля, че основното е да намерим постоянство в играта си и да вярваме, че тя ще донесе резултати и победи“, отбеляза капитанът на Питсбърг.

Самият Кросби има 13 точки (шест гола, седем асистенции) в 20 мача. Това го излага на риск да завърши редовния сезон със средно по-малко от една точка на мач за първи път в кариерата си в НХЛ. Преди това той успяваше да постигне този показател в продължение на 21 поредни сезона. Това е рекорд в лигата, а Уейн Грецки държи втората най-дълга подобна серия с 19 сезона.

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