Белчо Горанов: Нито съдебните дела тук ме притесняват, нито делото, което е заведено в Международния спортен арбитраж, ме притеснява

Генералният секретар на БФ Борба Белчо Горанов е оптимист, че родната централа ще се справи с проблемите, които има с предишното ръководство.

Снощи стана ясно, че Международният спортен арбитражен съд (КАС) е образувал дело срещу Международната федерация по борба (United World Wrestling – UWW) по жалба на Българската федерация по борба.

Дело срещу UWW по жалба на БФ Борба

"Оптимист съм на 100 процента. Нямам никакво съмнение, че ще успеем и всъщност тази кауза, която ние сме приели да изпълняваме, ще се случи. Нито съдебните дела тук ме притесняват, нито делото, което е заведено в Международния спортен арбитраж, ме притеснява. По-скоро влияе лошо върху имиджа на България", заяви Горанов.

Новият президент на федерацията Тодор Ангелов заяви, че тези фактори без съмнение влияят.

"Много влияят на всички тези фактори. Продължаваме да се борим и Дай Боже да се оправим. Но знаете, то си има съдебни дела, които трябва да спечелим и т.н. Но мисля, че ще успеем, колкото по-бързо толкова по-добре", каза той и призна, че наскоро е разговарял със Станка Златева.

"Преди около седмица говорих със Станка Златева. Поисках пълномощното, но не го получих. Трябва да се оттеглят жалбите и да продължим да работим за борбата", заяви Ангелов и допълни, че не е наясно с финансовото състояние на федерацията.

Треньорът Сослан Фарниев пък разкри, че спортистите на ЦСКА не са получили никакви средства или заплати от федерацията през последните почти две години. Борците не са финансирани през 2025-а, а за тази година са имали заплати само през първите пет месеца.

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