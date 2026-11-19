Анри със силни думи за Олисе и Ямал

Легендата на Арсенал и френския футбол Тиери Анри отличи две от най-ярките млади звезди на съвременния футбол - Ламин Ямал от Барселона и Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен. Бившият нападател смята, че двамата притежават качества, които все по-рядко се срещат в модерната игра, и отново карат феновете да изпитват истинско удоволствие от футбола.

Анри коментира представянето на двамата в подкаста "Kampo", където сподели впечатленията си от развитието на съвременния футбол. Французинът не скри възхищението си от таланта, стила и амбицията на футболистите на Барселона и Байерн (Мюнхен).

"Благодаря ти, Ламин Ямал, благодаря ти, Майкъл Олисе!", заяви бившият футболист на Арсенал.

Според Анри двамата демонстрират не само изключителни технически умения, но и неподправена радост от играта. В същото време те запазват огромния си глад за успехи и постоянно търсят начини да надграждат представянето си.

"Тези момчета правят неща, които не сме виждали от много време във футбола! Винаги можеш да видиш колко са щастливи, но никога не са удовлетворени. Причината - ако вкарат 4 гола, ще искат да са 5, а ако спечелят трофей ще искат да са три", заяви французинът.

Думите на Анри подчертават впечатлението, което Ямал и Олисе оставят с изявите си. Двамата се утвърдиха сред най-интересните офанзивни футболисти в Европа, а играта им съчетава индивидуална класа, креативност и амбиция за още по-големи постижения.

🚨🚨 Thierry HENRY 🇫🇷 est COMPLÈTEMENT FAN de Lamine YAMAL 🇪🇸 et Michael OLISE 🇫🇷 🤩👇 : 🗣️ « Merci Lamine Yamal, merci Michael Olise, merci les mecs, ils sont en train de venir là et en train de faire des trucs qu’on n’avait pas vus depuis un petit moment. (…) Là, le niveau de Lamine Yamal et Michael Olise… Ah oui, tu vois, je regarde les matchs. (…) Tu sens que ces mecs-là, ils sont heureux, contents, mais JAMAIS SATISFAITS. Quand ils ont marqué quatre, ils veulent cinq. Quand ils ont gagné une compétition, ils veulent gagner trois. » 🎙️ Kampo — SMK Actus (@SmkActus) November 18, 2026

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