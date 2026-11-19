Брияна Иванова преодоля първия кръг в Алкала де Енарес

Брияна Иванова преодоля първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Алкала де Енарес (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

На старта преодолялата квалификациите Иванова се наложи над друга квалификантка Ана Хиралди Рекена (Испания) с 6:2, 7:6(1).

В спор за достигане до четвъртфиналите за българската тенисистка предстои двубой срещу победителката от мача между втората поставена Франциска Сидат (Германия) и Юлита Санер (Швеция).

Йоана Монева пък отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

21-годишната Монева и Анна Донъл (Ирландия) загубиха от Кристина Паул (Швейцария) и Мартина Заремба (Полша) с 1:6, 0:6 след 54 минути игра.

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