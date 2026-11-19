Шелтън надделя над Ходар в Торино и гледа към полуфиналите

Американецът Бен Шелтън направи решителна крачка към класиране за полуфиналите на Финалите на АТР, след като в четвъртък записа труден успех над испанеца Рафаел Ходар със 7-6(8), 7-5. С тази победа Шелтън завърши участието си в груповата фаза с баланс от два успеха и едно поражение.

Шелтън има огромни шансове да се присъедини към Александър Зверев във финалната четворка. Единственият сценарий, който би го лишил от второто място в група „Джон Макенроу“, е чиста победа на Артюр Фис срещу Зверев в късния мач. Всякакъв друг развой класира американеца напред. За дебютанта Ходар турнирът в Торино приключи с три загуби от три срещи.

„Беше изключително трудно“, сподели Шелтън в интервюто си на корта. „Рафа е великолепен състезател с много оръжия в играта си и истински боец. Знаех, че няма да бъде лесно, и се радвам, че се справих с напрежението в първия сет, когато трябваше да спасявам точки за пробив, за да стигна до тайбрек.



В тайбрека се чувствах уверен. Вторият сет се оказа сложен – поведох с пробив, но го загубих. Въпреки това се борих докрай. Геймът при 5-5 беше истинска битка и съм щастлив, че измъкнах победата.“

За Шелтън това е второ участие в престижния заключителен турнир. След като на старта надигра Фис, а след това отстъпи пред Зверев, 24-годишният тенисист демонстрира отличен характер срещу Ходар. При класиране за полуфиналите той ще стане най-младият американец, достигнал до тази фаза на надпреварата след 22-годишния Анди Родик през 2004 година.

Първата част предложи оспорвана битка, в която Шелтън измъкна драматичен тайбрек. С помощта на мощния си сервис при бързите условия в залата, той отрази два сетбола на съперника и реализира втория си шанс, след като Ходар сгреши от форхенд.

Във втория сет двамата тенисисти проведоха множество изтощителни разигравания от основната линия, като Шелтън първи взе аванс при 4-2. Ходар, който прави силен първи сезон в Тура, за пореден път показа завидна непримиримост и изравни резултата при 5-5.

Четвъртият в световната ранглиста на ПИФ АТП обаче не позволи обрат. В единадесетия гейм Шелтън раздвижи съперника си по целия корт, стигна до ключов пробив и след това уверено затвори мача на собствен сервис след 2 часа и 7 минути игра.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago