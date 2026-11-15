211 състезатели на турнир по плуване в София

211 състезатели от 28 клуба участваха в шестото издание на турнира по плуване „Щастливи делфини“ – мемориал „Стоян Андонов“, което се проведе в София.

Надпреварата беше открита от президента на Българска федерация плувни спортове Георги Аврамчев, а специални гости бяха звездите от "Игри на волята" - Кони, Алекс и Юлия.

Състезанието е част от проекта „Децата и спортният клуб“ към Министерството на младежта и спорта. Организатор е СКПС Витоша. Турнирът беше предвиден за покрития басейн „Диана“, но поради техническа неизправност съоръжението не можеше да го приеме. СКПС Витоша изказва огромни благодарности на ръководството на плувен клуб Левски, което разреши надпреварата да се проведе на плувен комплекс „Спартак“ и по този начин показа за пореден път голяма колегиалност.

В общото отборно класиране първото място взе Траяна (Стара Загора) със 17 315 точки. Втори е столичният Олимп с 14 697 точки., а трети са младите плувци на Локомотив Русе с 12 338 точки.

Най-добрите отбори по възрасти са:

8 години - 1. DPOOL 3 599, 2. Траяна 2 736, 3. Аквазард 1 624

9 години - 1. Траяна 7 111, 2. Локомотив 6 709, 3. Дамини ЛВ 4 608

10 години - 1. Олимп 8 520, 2. Траяна 6 630, 3. Спринт София 6 000

Най-добрите деца по възраст и пол (класирането е по най-добро индивидуално постижение според таблицата на Световната федерация):

Момичета, 10 г. Вая Палазова, Олимп – 50 м свободен стил, 31.88 (406 т)

Момичета, 9 г. Ася Николова, Сандански – 50 м гръб, 38.88 (329 т)

Момичета, 8 г. Даная Петрова, Аквазард – 50 м свободен стил, 36.34 (274 т)

Момчета, 10 г. Мартин Харизанов, Славия – 100 м свободен стил, 1:07.65 (322 т)

Момчета, 9 г. Денис Михайлов, Арес-М – 50 м свободен стил, 33.06 (253 т)

Момчета, 8 г. Калоян Русанов, Викинг 2008 – 50 м свободен стил, 36.69 (185 т)

За поредна година турнирът „Щастливи делфини“ се утвърждава като едно от най-добрите състезания за най-малките плувци на България.

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