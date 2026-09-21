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Бойко Борисов съдейства за намирането на спонсори на Добруджа

  • 21 сеп 2026 | 11:37
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Лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов съдейства за намирането на спонсори за Добруджа в труден за клуба момент. Това съобщиха "зелено-жълтите" на официалната си страница във "Фейсбук". 

"Бойко Борисов за пореден път показа ангажираност към българския спорт, като съдейства за намирането на спонсори за ФК „Добруджа“ в един от най-трудните моменти за клуба.

За клуб със 107-годишна история тази подкрепа е жизненоважна за неговото оцеляване и за възможността „Добруджа“ да продължи да развива младите си футболисти и да радва хората в Добрич.

„Добруджа“ е част от историята и сърцето на този град. И тази история трябва да продължи", написаха "зелено-жълтите".

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