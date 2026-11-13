Готов е жребият за Балканското първенство по снукър

Готов е жребият за Балканското първенство по снукър, което ще се проведе за четвърта поредна година в софийската Национална снукър академия от 14 до 16 ноември.

Ето разпределението на участниците по групи:

Група А – Братислав Кръстев, Дину Каполиде, Давид Гоаджъ

Група B – Паул Кроитору, Андрей Калин, Христо Димитров

Група C – Юстин Скрипей, Светослав Геков, Георге Маргарит

Група D – Тудор Киту, Космин Постоле, Мурабак Али

Група E – Владут Кюке, Петър Зоровски, Алекс Деду

Група F – Тадия Матияшевич, Драгош Радулеску, Йоан Благоев

Група G – Рареш Синка, Боян Попянев, Овидиу Яне

Група H – Георги Величков, Тибериу Дику, Димитрие Вукович, Александру Раду

Група I – Иван Купов, Владан Никшич, Адриан Дупу, Драгош Марку

Група J – Марко Гърбович, Алекс Петров, Флорентин Чобану, Флорин Гоаджъ

Група K – Михай Владу, Юрген Мазникар, Васил Драмбозов, Матей Унгурu

Група L – Жан Лаушман, Андрей Орзан, Октавиан Сава, Емил Даскалу

Група M – Тудор Бран, Борис Лазарков, Филип Нешковски, Йонуц Кирку

Група N – Алин Тяка, Берат Яшари, Раду Силвестру, Виктор Иванов

Група O – Павел Филимонов, Теодор Тяка, Алекс Табан, Иван Лазаревски

Група P – Теодор Величковски, Космин Бъдау, Свилен Мичев, Разван Бачиу

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