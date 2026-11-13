Готов е жребият за Балканското първенство по снукър, което ще се проведе за четвърта поредна година в софийската Национална снукър академия от 14 до 16 ноември.
Ето разпределението на участниците по групи:
Група А – Братислав Кръстев, Дину Каполиде, Давид Гоаджъ
Група B – Паул Кроитору, Андрей Калин, Христо Димитров
Група C – Юстин Скрипей, Светослав Геков, Георге Маргарит
Група D – Тудор Киту, Космин Постоле, Мурабак Али
Група E – Владут Кюке, Петър Зоровски, Алекс Деду
Група F – Тадия Матияшевич, Драгош Радулеску, Йоан Благоев
Група G – Рареш Синка, Боян Попянев, Овидиу Яне
Група H – Георги Величков, Тибериу Дику, Димитрие Вукович, Александру Раду
Група I – Иван Купов, Владан Никшич, Адриан Дупу, Драгош Марку
Група J – Марко Гърбович, Алекс Петров, Флорентин Чобану, Флорин Гоаджъ
Група K – Михай Владу, Юрген Мазникар, Васил Драмбозов, Матей Унгурu
Група L – Жан Лаушман, Андрей Орзан, Октавиан Сава, Емил Даскалу
Група M – Тудор Бран, Борис Лазарков, Филип Нешковски, Йонуц Кирку
Група N – Алин Тяка, Берат Яшари, Раду Силвестру, Виктор Иванов
Група O – Павел Филимонов, Теодор Тяка, Алекс Табан, Иван Лазаревски
Група P – Теодор Величковски, Космин Бъдау, Свилен Мичев, Разван БачиуДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google