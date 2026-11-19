Сребро с вкус на злато: Кирил Георгиев за драматичния финал на Световното за ветерани

Българският гросмайстор Кирил Георгиев смята, че е бил близо до това да завоюва първото място на Световното първенство по класически шахмат за ветерани, което се проведе във Върнячка баня, Сърбия през миналата седмица. Той в крайна сметка остана втори в крайното класиране на надпреварата, в която участваха над 400 състезатели.

Кирил Георгиев със сребро на Световното по шах за ветерани

"Започнах много силно турнира, с четири от четири, като с особено важно значение беше победата в четвъртия кръг срещу гросмайстор Суат Аталик (Турция). Преди две години той стана втори на същия шампионат, но аз тогава не участвах. В петия кръг завърших реми с казахстанския представител Пьотр Костенко, който след това зае третото място в крайното класиране. Фактически, като започнах от четвърти кръг, до края играх с всички най-силни участници в шампионата и имах най-тежкия жребий. В седми кръг играх с Павел Коцур от Казахстан, който също до един момент вървеше заедно с мен по точки. Завърши наравно тази партия, аз бях с черните и реших да не рискувам. Той предложи реми след петнадесетия ход и аз се съгласих на равенство", започна Кирил Георгиев на пресконференция в София.

Той обясни, че в осмия и деветия кръг също е постигнал важно реми срещу Рамил Хасамгатин (Русия) и победа срещу Дарси Лима (Бразилия), които са му помогнали да стигне до второто място в крайното класиране.

"След деветия кръг имах 7,5 от 9 точки - на първо място с най-добри показатели. Също така представителят на Казахстан Коцур имаше 7,5 от 9. Третият, четвъртият и петият бяха цяла точка зад нас, което два кръга преди края би трябвало да е достатъчно за първото място. За съжаление в десетия кръг не можах да удържа и загубих срещу Муртас Кажгалеев (Казахстан), който по този начин ме настигна по точки, а другият лидер също загуби, което донякъде беше добре за мен, защото преди последния кръг никой не се откъсна по точки", добави Георгиев.

Българският гросмайстор каза, че в последния кръг е било изключително напрегнато, защото четирима души са били с изравнен актив от 7,5 точки. В крайна сметка той остава втори в класирането заради по-добрите си показатели спрямо останалите състезателите с равен брой точки.

"По време на турнира аз усещах, че мога да се боря за първото място и в един момент считах, че почти го докосвам. При това положение догодина ще имам възможност още веднъж да опитам да се боря за първо място", заяви той.

Следващите планирани участия на Кирил Георгиев, който е и капитан на националния отбор на България, включват европейското отборно първенство в Португалия през следващата година, следващото издание на световното първенство за ветерани, както и международни турнири и най-силните надпревари в България.

Членът на Управителния съвет на Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) Симеон Стоичков, който също присъстваше на пресконференцията, коментира ролята, която има организацията за успеха на Георгиев, както и на останалите български състезатели, които завършиха на 14-о място на Олимпиадата в Самарканд (Узбекистан) през септември.

"БСФШ обедини голяма част от шахматните клубове и най-добрите състезатели, и успяхме да върнем България в рамките на Европейския шахматен съюз и международната федерация ФИДЕ, което вече даде възможност българските национални отбори да взимат участие на Олимпиади, на европейски и световни първенства, а пък нашите състезатели да играят под флага на България на тези първенства. Каквото зависи от нас до голяма степен се опитваме да го правим, но за съжаление има много трудности. Последната пресконференция беше преди две години, която сме дали след Олимпиадата в Будапеща. Обещахме си тогава по хубав повод и се радвам, че сега отново по хубав повод се събираме. Има изключително тежък труд, положен от страна на Кирил не само през тази година, но и през целия му дълъг спортно-състезателен път, за да се стигне до този успех", каза той.

Симеон Стоичков даде пример с казахстанските състезатели, завършили на първо, трето и пето място на турнира, които имат над 100 души щатни работници към шахматната федерация на страната, докато в България има недостатъчна помощ от държавата.

"Жалко е, не знам каква друга дума да използвам, това неглижиране от държавата към шаха, при положение че ги има тези резултати. Ние не искаме да се сравняваме с никой друг спорт, но виждате, непрекъснато ни занимават за футбол, виждате футболът на кое място е. Сега се говори за проект за скейтборд за 10 млн. евро. Дадоха се миналата година 50 млн. евро близо за едно тридневно "Джиро". Докато шах играят прекалено много хора и мисля, че трябва да му се обърне внимание", обясни Стоичков.

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