Над 120 стрелци от три държави на огневия рубеж за "Пирин 2026"

Над 120 състезатели от България, Република Северна Македония и Гърция ще премерят сили в двадесет и шестото издание на международния турнир по спортна стрелба „Пирин 2026“, съобщиха от Община Благоевград. Надпреварата ще се проведе на 20, 21 и 22 ноември в зала „Скаптопара“ в града.

Участниците ще се състезават в дисциплините с пневматична пушка и пистолет. Сред тях ще бъдат елитни национални състезатели, утвърдени имена в спортната стрелба и млади надежди.

От спортния клуб по стрелба Пирин съобщиха, че за настоящото издание на турнира планират да увеличат капацитета на участващите състезатели и да включат клубове от Република Северна Македония и Гърция. От България се очакват състезатели от всички водещи клубове.

В надпреварата ще вземат участие и водещи състезатели на СКС Пирин Благоевград, сред които многократният държавен шампион и участник в олимпийските игри в Пекин 2008 Ирена Танова, както и Александър Данчов, Филип Бояджиев, Никол Бачева, Симеон Йорданов, Богомил Реджев, Борислав Стаменов, като и младите надежди Виолета Стоянова, Николета Топузова, Екатерини Вергини, Виктория Григорова и други.

Турнирът е част от официалния календар на Българския стрелкови съюз. Организатор е спортен клуб по спортна стрелба Пирин, който има над 30-годишна история и десетки медалисти от държавни и международни първенства. Събитието се провежда с подкрепата на Община Благоевград и на Български стрелкови съюз, посочват организаторите.

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