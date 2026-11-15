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Теодор Цветков е първият българин, преплувал пет километра в Мъртво море

  • 15 ное 2026 | 09:57
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Теодор Цветков е първият българин, преплувал пет километра в Мъртво море

Теодор Цветков завърши поредното си екстремно плуване и измина пет километра в Мъртво море. Той е първият българин, който записва постижението, а предизвикателството бе истинско изпитание за тялото и психиката.

Плуването се организира със специална екологична кауза — да се привлече международно внимание към проблема с постоянното смаляване и пресъхване на Мъртво море. Самото плуване там е тежко изпитание - изключително тежко и опасно, поради огромната соленост на водата (около 34 процента), което прави координираното движение и дишане истинско предизвикателство за организма.

"За мен това беше много повече от поредното плувно предизвикателство - разказа Теодор. - Беше среща с едно уникално място и възможност да стана част от важна кауза – опазването на Мъртво море. То се намира в най-ниската точка на земната суша, но днес е изправено пред сериозен екологичен проблем. Водното му ниво спада и това застрашава едно от най- необикновените природни богатства на нашата планета. Самото плуване беше нещо напълно ново за мен. Течението ни помагаше и почти не усетихме разстоянието, но в един момент ни отнесе към брега. Там острите солни кристали се превърнаха в истинско изпитание – нарязах ръката си на няколко места. А когато солената вода попадне в раните, болката става още по-силна. Имах честта да получа признанието “Пазител на Мъртво море“. Приемам го не просто като отличие, а като отговорност да продължа да говоря за опазването на това уникално място и да достигна до повече хора.

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